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Гід Michelin вперше вручив зірки ресторанам Стамбула

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Гід Michelin вперше вручив зірки ресторанам Стамбула

Знаменитий ресторанний гід Michelin уперше присвоїв зірки закладам Стамбула.

Усього престижні знаки отримали 53 ресторани, з них лише одному дісталося відразу дві зірки (Turk Fatih Tutak), чотирма по одній зірці (Araka, Mikla, Neolokal, Nicole), а 10 закладів удостоїлися нагороди Bib Gourmand (Aheste, Alaf, Aman da Bravo, Calipso, Cuma, Giritli, Karaköy Lokantası, Pandeli, Sade Beş Denizler Mutfağı, Tershane).

Інші 38 ресторанів потрапили до списку рекомендованих. Повний список та карта Стамбула з нагородженими закладами знаходяться на сайті гіда.

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