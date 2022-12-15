Геть з Анталії: у курортній столиці Туреччини розпочалася кампанія проти понаїхавших росіян

Геть з Анталії: петицію проти «релокантів», переважно з Росії, запустили на сайті change.org жителі Анталії. Таким чином у курортній столиці Туреччини розпочалася кампанія проти іноземців. Причина, в першу чергу, спричинене потоком «релокантів», подвоєння цін на нерухомість та астрономічне зростання орендної плати.

«Середня орендна плата в Анталії перевищує 10 тисяч лір та 13 тисяч лір в Аланії (близько 20 тис. грн. і 25 тис. грн. відповідно). Орендна плата за житло в Анталії зросла на 395% за останні два роки. Життя в місті стало неможливим для багатьох людей, особливо для студентів», – заявляють автори петиції. До неї приєдналося вже понад 13.5 тис. осіб.

Окремим пунктом автори петиції поскаржилася на те, що 25% населення курорту вже складають іноземці. А найголовніше, що кількість росіян, які нелегально заробляють, працюючи в оренді нерухомості досягла вже мінімум 10 тис. «Ці люди продовжують засмучувати ринок нерухомості своїми групами в WhatsApp та інших соцмережах», – заявляють турецькі джерела. Саме у цих групах орендну плату накручують у два-три рази, запевняють турки. «Люди, які хочуть продати чи здати свій будинок, працюють із цими людьми, а не з місцевими агентами з нерухомості. Звісно, це впливає весь ринок. У результаті вони просто витісняють із ринку громадян країни: громадянину Туреччини практично неможливо орендувати чи купити будинок за цінами, встановленими іноземними агентами з нерухомості», – заявляють автори петиції.

Відповідь, що робити, також досить проста. «Припиніть здавати та продавати житло іноземцям. Нехай вони залишаються гостями у наших готелях, хостелах чи пансіонатах», – заявляють вони.

Російські «елоканти», думки яких запитали турецькі ЗМІ, за звичкою тиснуть на жалість та свою корисність для Туреччини. Якась 40-річна Анжеліка, екс-власник магазину меблів у Москві заявляє наступне: «Трохи сумно, що нас тут не чекають, коли ми не можемо повернутися до нашої країни. Ми приїхали сюди не для розваги – нам довелося залишити наш дім та наше життя. Я вважаю, що іноземці, які приїжджають сюди, можуть зробити великий внесок у розвиток Анталії». При цьому за квартиру релокантка віддає 16 тисяч лір на місяць, тоді як кілька місяців тому на ринку оренда тієї ж квартири коштувала 5-6 тисяч лір.

Автори петиції на це, втім, відповідають, що «подавати приїзд іноземців як економічне пожвавлення — не що інше, як маніпуляція», насправді приплив релокантів «ставить економіку у скрутне становище». Поки що уряд, щоб збалансувати розподіл іноземців, закрив 10 районів і кварталів Анталії для нових іноземних резиденцій.