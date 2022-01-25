Голод і хаос: українські туристи, що застрягли в Туреччині, поскаржилися на відсутність їжі

Снігові замети та рекордні кучугури за кілька десятиліть, причому такі, що постраждали навіть дах ангарів для літаків, але головне – повністю зупинене авіасполучення. Так зустрічав ранок вівторка аеропорт Стамбула, де застрягли також українські туристи.

Офіційна заява «Турецьких авіаліній» звучить так: «Очікується, що несприятливі погодні умови вплинуть у Стамбулі на деякий час. Як Turkish Airlines, ми вирішили призупинити роботу аеропорту Стамбула до 04:00 25 січня, щоб забезпечити безпеку подорожей та запобігти несправедливому поводженню з нашими гостями».

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Вильоти з аеропорту Стамбула через дуже складні метеоумови були призупинені вдень понеділка. Хусейн Кескін, генеральний директор DHMI (General Directorate Of State Airports Authority) описав ситуацію в соцмережах так: «Через циклон на Чорне море на північ від аеропорту Стамбула стався шторм, безперервний і сильний снігопад і погана видимість. Через надзвичайні погодні умови злітно-посадкові смуги аеропорту були закриті для посадки та зльоту». Спочатку їхнє відкриття відклали до 18.00, потім перенесли на ранок вівторка.

У результаті, як розповідають українські туристи, що застрягли в закритому через негоду аеропорту Стамбула, повітряна гавань переповнилася за якусь годину, при цьому туристів відмовлялися вивозити та розміщувати у готелях. На відео, знятому туристкою, видно величезні натовпи народу, десятки людей, що сплять на підлозі та гігантські черги біля ресторанів швидкого харчування. «Всі ламанули купувати їжу у фудкорт. На деякі позиції ціни завищені удесятеро», — поскаржилася вона.

На даний момент у Стамбулі хуртовина вгамувалась. За прогнозом погоди в місті +1°C та мінлива хмарність. Проте величезні кучугури все ще не дають літакам злетіти, а туристам повернутись.