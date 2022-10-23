Forbes назвав причину здешевлення Туреччини: тиждень відпустки в Анталії замість 3-х днів у Венеції

«Прекрасну нагоду провести відпочинок у Туреччині» відрекламував для іноземних туристів журнал Forbes. Згідно з заявою видання, відпочинок на турецькій р’єрі суттєво дешевше «дорогих відпусток у Європі». Причина ж проста — знецінення турецької ліри по відношенню до долара, яке сталося останнім часом. У результаті провести тиждень у Туреччині у розкішному готелі обійдеться дешевше, ніж лише три дні у Венеції, заявляють експерти.

«Ваші витрати на відпочинок зросли через інфляцію в Європі та США? Розгляньте замість Венеції Каппадокію», – заявляють експерти видання, яких зазначимо, охоче цитують турецькі ЗМІ. За їхніми даними, зараз ситуація така, що багато туристів не можуть собі дозволити «йти в ногу зі зростаючими витратами на поїздки». Але Туреччина надає таку можливість.

«Я побував у Стамбулі, Каппадокії та Ізмірі за 7 днів. Я був у стародавньому місті Ефес, бачив храм Артеміди, піднімався на повітряній кулі в Каппадокії. Я відвідав Блакитну мечеть, Гранд базар, палац Топкапи, Цистерну Базиліка з приватним гідом. Ми пересувалися на особистому транспорті, зупинялися в найрозкішніших готелях, у тому числі в культових печерних готелях Каппадокії», – пише експерт американського видання. На весь цей відпочинок, за його словами, пішло “менше 1900 доларів”.

У результаті американець заявив, що воліє провести тиждень у Туреччині замість трьох днів у своїй улюбленій Венеції, де все дуже дорого. Обганяє Туреччина і свого найближчого конкурента Грецію, і теж за цінами. Як заявили американці: «Греція – одна з найдешевших країн Європи, але пляшка води на Косі коштує 3 євро, а в Туреччині – лише 25 центів. Це означає рівно 12-кратну різницю».