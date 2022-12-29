Євросоюз та Туреччина домовилися про спрощення видачі шенгенських віз

Представники країн Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Туреччини провели три зустрічі в Анкарі, щоб упорядкувати процес видачі віз для турецьких громадян. Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News.

Зустрічі високопосадовців були проведені з метою обговорення кроків, які слід зробити щодо процесу спрощення візового режиму для громадян Туреччини.

У зв’язку з цим європейські посольства пообіцяли вжити подальших заходів для вирішення візових проблем.

«Ми намагатимемося збільшити чисельність нашого персоналу та отримати технічну підтримку від візових агентств-посередників. Ми також відкриємо канал екстреної видачі віз, особливо для ділового світу та студентів», — запевнили кілька посольств в Анкарі.

Раніше повідомлялося, що громадяни Туреччини стикаються зі значними проблемами під час подання заяв на отримання шенгенських віз для поїздок до європейських країн. Йдеться насамперед про терміни розгляду заяв та незліченних запитів додаткових документів.

За даними представників турецького МЗС, влада європейських країн у 2019 році отримала загалом 1,2 мільйона заяв на отримання візи. Під час пандемії – у 2020 році – їх кількість скоротилася до 200 000. Багато країн ЄС закрили свої посольства та консульства, скоротили персонал, тим самим штучно скоротивши кількість заяв.

Загальна кількість заяв цього року досягла 3,5 мільйона з урахуванням відкладеного попиту.

Минулого року офіційні особи ЄС та Туреччини вже обговорювали процес лібералізації візового режиму для турецьких громадян. Метою переговорів було дозволити більш ніж 20 мільйонам громадян Туреччини відвідувати європейські країни з метою туризму, а також брати участь в інших галузях у Європі, включаючи бізнес та транспорт. Однак, незважаючи на постійні спроби, які робляться в цьому напрямі, більшість питань вирішити так і не вдалося.