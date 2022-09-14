Все про медицину в Туреччині: Чому іноземці приїжджають лікуватися до країни

Очікувана тривалість життя – один із основних показників ефективності системи охорони здоров’я. У Туреччині цей показник – 79 років: на 6 років менше, ніж у європейського лідера Швейцарії, і на 5 років більше, ніж у Україні.

Завдяки підвищенню якості медицини та рівня життя з 1970 року тривалість життя у Туреччині збільшилася на 25 років.

Найпопулярніші напрямки медичного туризму в Туреччині

Найчастіше іноземці приїжджають до Туреччини за складною високотехнологічною допомогою за напрямками:

онкологія;

трансплантологія, зокрема пересадка кісткового мозку;

ортопедія, у тому числі ендопротезування суглобів;

офтальмологія;

лікування безплідності, процедура ЕКЗ.

Також затребувані стоматологія, естетична хірургія та пересадка волосся.

У Туреччині використовують сучасні хірургічні технології, що дозволяють виконувати малотравматичні операції. Наприклад, роботизовані хірургічні комплекси да Вінчі, апарати гамма-ніж та кібер-ніж для радіопроменевої терапії пухлин.

Комплекс да Вінчі застосовують при лікуванні раку передміхурової залози. Такі операції проходять дбайливо, з мінімумом пошкоджень, що дозволяє швидко відновитись. Апаратами гамма-ніж та кібер-ніж впливають на злоякісні пухлини, до яких неможливо дістатися хірургічним шляхом.

Чому обирають Туреччину і скільки тут коштує лікування

На лікування до Туреччини приїжджають з різних причин. Хтось не може отримати медичну допомогу через низький рівень медицини на батьківщині, а хтось обирає турецькі клініки, бо вартість медичних послуг тут нижча — у перерахунку на людину вдвічі нижча, ніж у Євросоюзі.

Порівняння цін медичних операцій у Туреччині та інших країнах

Операція Ціна Коронарне шунтування 13 900 $ Туреччина 28 000 $ Ізраїль 123 000 $ США Ангіопластика 4800 $ Туреччина 7500 $ Ізраїль 28 200 $ США Заміна серцевого клапана 17 200 $ Туреччина 28 500 $ Ізраїль 170 000 $ США Заміна кульшового суглоба 13 900 $ Туреччина 36 000 $ Ізраїль 40 364 $ США Лікування безпліддя – ЕКО 5200 $ Туреччина 5500 $ Ізраїль 12 400 $ США Пластика грудей 4500 $ Туреччина 3800 $ Ізраїль 6400 $ США Пластика носа 3100 $ Туреччина 4600 $ Ізраїль 6500 $ США Зубний імплант 1100 $ Туреччина 1200 $ Ізраїль 2500 $ США

Вартість медичних послуг залежить від лікарні та лікаря. У провідних турецьких клініках вартість лікування для іноземців у середньому на 40—60% нижча, ніж у Європі та США за порівнянного рівня медицини. Окремі послуги можуть коштувати і вдвічі нижче.

Ще одна причина, через яку іноземці обирають турецькі клініки — зручне розташування країни між Європою, Африкою та Азією. У Туреччині розвинена сфера гостинності, тому легко знайти готель чи орендувати квартиру. У Стамбулі квартиру з однією спальнею можна орендувати за 200$ на місяць.

Низький курс ліри до долара знижує витрати медичних туристів на проживання в період відновлення після операції. Житель Стамбула в середньому витрачає 400 доларів на місяць – приблизно в півтора рази менше, ніж мешканець Києва. Про особливості життя в країні ми писали у статті про те, чи варто переїжджати до Туреччини.

Турецькі клініки

У Туреччині найбільша в Європі кількість лікарень із міжнародним сертифікатом JCI. JCI – міжнародна організація, яка розробляє стандарти організації лікування. Стандарти належать до організації, не змісту, тобто протоколам лікування. Акредитація JCI підтверджує, що клініка якісно організувала лікування та забезпечує безпеку для пацієнтів.

У Туреччині працюють 29 лікарень з акредитацією JCI: 25 звичайних стаціонарів та 4 університетські клініки. Клініки багатопрофільні, орієнтовані на роботу та з іноземними пацієнтами. Часто в лікарнях є штатні перекладачі, які допомагають пацієнтам спілкуватися з лікарями для визначення діагнозу та лікування.

Турецькі клініки із сертифікатом JCI

Назва Сайт Адреса Анкара Ankara Guven Hospital guven.com.tr Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sk. No:29, 06540 Çankaya/Ankara Bayindir Hastanesi bayindirhastanesi.com.tr Kızılırmak Mahallesi 1443 Cad. No:17Söğütözü 06530 Ankara Hacettepe University Hospitals Университетская hastane.hacettepe.edu.tr Hacettepe Mh. 06230 Ankara Memorial Ankara Hospital memorial.com.tr Balgat, 1422. Sk. No: 4, 06520 Çankaya/Ankara Стамбул Acibadem Altunizade Hospital acibadem.com.tr Altunizade Mah. Yurtcan Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul Acibadem Maslak Hospital acibadem.com.tr Büyükdere Cad. No:40 Maslak / İstanbul Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Atakent Hospital Университетская acibadem.com.tr Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:16, Küçükçekmece /İstanbul American Hospital amerikanhastanesi.org Güzelbahçe Sok. No.: 20, 34365, Nişantaşı, İstanbul Bahçelievler Hospital – Medical Park Healthcare Group medicalpark.com.tr Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü, Metrobüs Hastaneler Durağı 34160 Bahçelievler / İstanbul BHT Clinic bhtclinic.com.tr Atakent Mahallesi 4. Cadde No: 36 PK: 34307 Küçükçekmece / İstanbul Göztepe Hospital – Medical Park Healthcare Group medicalpark.com.tr E5 Üzeri Nisan Sok. No: 23 Merdivenköy Kadıköy İstanbul Hisar Intercontinental Hospital hisarhospital.com Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 7 34768 Ümraniye / İstanbul İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. florence.com.tr Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli – İstanbul Istanbul Yeni Yuzyil University Gaziosmanpasa Hospita gophastanesi.com.tr Merkez Mah. Çukurçeşme Caddesi No:51 Gaziosmanpaşa İSTANBUL Kolan International Hospital Sisli kolaninternational.com Kaptanpaşa Mahallesi Darulaceze Caddesi No 14 Okmeydanı / Şişli / İstanbul Medipol Mega Hospitals Complex Университетская mio.medipol.edu.tr Kavacık, Göztepe Mah, Atatürk Cd. No:40, 34810 Beykoz Medistate Kavacik Hospital medistate.com.tr Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 24 PK:34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul Memorial Bahcelievler Hospital memorial.com.tr Bahçelievler Merkez, Adnan Kahveci Blv. No : 227, 34000 Bahçelievler/İstanbul Memorial Sisli Hospital Istanbul memorial.com.tr Kaptan Paşa, Okmeydanı Cd. No: 4, 34384 Şişli/İstanbul Npistanbul Brain Hospital npistanbul.com Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 – 34768 Ümraniye / İstanbul Ozel Pendik Bolge Hastanesi bolgehastanesi.com Doğu Mah. Nevbahar Sokak No:1 Pendik – İSTANBUL Yeditepe University Hospital Университетская yeditepehastanesi.com.tr İçerenköy Mah. Hastahane Sok. 4,4/1 34752 Ataşehir / İstanbul Інші міста Acibadem Adana HospitalАдана acibadem.com.tr Cumhuriyet Cad. No: 66 Seyhan / Adana Algomed HospitalАдана algomed.com.tr Kozan Yolu Üzeri Sarıçam Mahallesi No:136 Yüreğir Otogar Karşısı Yüreğir / ADANA Anadolu Medical Center (Anadolu Saglik Merkezi)Коджаэли anadolumedicalcenter.com Cumhuriyet, 2255. Sk. No 3/C, 41400 Gebze/Kocaeli Izmir University of Economics Medical Park Izmir HospitalИзмир medicalparkinternational.

com Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No. 12 Karşıyaka / İZMİR Kent HospitalИзмир kentsaglikgrubu.com 8229/1 Sokak, No:56, 35630, Çiğli, İzmir Ozel Medline Adana HastanesiАдана medlineadana.com.tr 8229/1 Sokak, No:56, 35630, Çiğli, İzmir Ozel Tinaztepe Buca HastanesiИзмир tinaztepe.com Ahmet Piriştina Blv. No:51 Tınaztepe, Buca İzmir

Медичне страхування в Туреччині

Обов’язкове страхування. У Туреччині діє система обов’язкового соціального страхування SGK для мешканців країни. Страховка дозволяє безкоштовно лікуватися у державних клініках та купувати ліки за рецептом лікаря за п’яту частину вартості.

Також поліс SGK покриває до 80% вартості послуг приватних клінік, що беруть участь у системі ЗМС. Система обов’язкового медичного страхування покриває витрати на лікування будь-яких захворювань, зокрема хронічних: цукрового діабету, онкології, серцево-судинних захворювань.

Усі жителі країни мають зареєструватися у системі ЗМС. Страховка глави сім’ї поширюється з його дружину і дітей до 18 років. Якщо діти навчаються у вузі чи коледжі, то страховка батьків поширюється ними до 25 років.

Внески до фонду ЗМС щомісяця відраховує роботодавець із зарплати працівника. Індивідуальні підприємці та самозайняті перераховують внески до фонду самостійно.

Іноземці з ВНП можуть зареєструватися в системі ОМС Туреччини після року життя країни. Для цього потрібно звернутися до відділення Соцзабезпечення. Іноземці, які мешкають у Туреччині менше року, оформляють поліс добровільного медичного страхування.

Добровільне страхування. Поліс покриває послуги приватних клінік, з якими страхова компанія має договір. ДМС дозволяє лікуватися в більш комфортних умовах, наприклад, не чекати два тижні черги на прийом у державній клініці. Поліс ДМС не покриває лікування хронічних захворювань та онкології.

Поліс добровільного медичного страхування знадобиться для оформлення ВНП чи громадянства Туреччини. Орієнтовна вартість страховки для ВНП і громадянства – 150 доларів. Як правило, мінімальна страховка покриває 40—60% вартості амбулаторного лікування та до 100% лікування у стаціонарі. Страховка поширюється на всю сім’ю: дружина та дітей віком до 18 років.

Найбільш популярні медичні страхові компанії у Туреччині: Allianz, Aksigorta, Axa Sigorta.

Головне про медицину в Туреччині

Охоплення населення системою охорони здоров’я – 99% мешканців Туреччини. Це найвищий показник на рівні країн Євросоюзу. При цьому обов’язкове страхування покриває 78% витрат на лікування. Для порівняння: в Австрії це 75%, а в Німеччині, Люксембурзі, Норвегії, Швеції – 85%.

Вартість медичних послуг у Туреччині нижча, ніж у країнах Євросоюзу. У середньому країни Євросоюзу витрачають на медицину 9% ВВП, а Туреччина 4,5% ВВП. Нижчі витрати на медицину не знижують ефективності: тривалість життя та доступність якісних медичних послуг тут на рівні європейських країн.

У Туреччині не тримають у стаціонарі довго, що не заважає зберегти високу ефективність лікування. Пацієнти в середньому проводять у турецькій лікарні чотири з половиною дні — на два дні менше, ніж у середньому у Євросоюзі. При цьому, наприклад, смертність у лікарні від серцевих нападів у Туреччині нижча, ніж у Швейцарії, Великій Британії чи США.

Переваги та недоліки системи охорони здоров’я Туреччини

Переваги Недоліки Ефективне лікування у стаціонарі Низька ефективність первинної допомоги сімейних лікарів Доступність медицини для мешканців Дефіцит лікарів Низька вартість медичних послуг Слабка профілактика хронічних захворювань

Дефіцит лікарів — одна із проблем турецької державної системи охорони здоров’я. У Туреччині кількість лікарів на тисячу жителів у два рази менша, ніж у середньому в країнах Євросоюзу. З цієї причини в державних клініках пацієнти можуть довго чекати планової діагностики, процедури або операції.

Щоб вирішити проблему дефіциту медперсоналу, Туреччина активно готує кадри. Турецькі виші випускають стільки ж лікарів у перерахунку на тисячу жителів, як і в Австрії — європейському лідері за кількістю медичних працівників на душу населення.

Як ВНП та громадянство Туреччини можуть допомогти з лікуванням

Ціни на медичні послуги для негромадян та іноземців без ВНП у Туреччині вищі, ніж для громадян країни. Ціни не пов’язані із видом страховки. Окремий прайс для іноземців – особливість сфери послуг Туреччини, яка поширилася на медицину.

ВНП та громадянство Туреччини можна отримати за купівлю нерухомості. Для громадянства підійде нерухомість вартістю від 400 000 $, для ВНП – від 50 000 $. Мінімальна вартість нерухомості у великих містах, наприклад, Стамбулі, Анкарі або Ізмірі, вище – від 75 000 $.

Власнику ВНП у Туреччині необхідно жити в країні не менше 183 днів на рік для підтримки статусу. А от із турецьким паспортом не обов’язково жити в країні чи відмовлятися від першого громадянства. Про те, як отримати друге громадянство, ми писали у статті про подвійне громадянство у Туреччині.