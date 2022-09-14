Все про медицину в Туреччині: Чому іноземці приїжджають лікуватися до країни

Очікувана тривалість життя – один із основних показників ефективності системи охорони здоров’я. У Туреччині цей показник – 79 років: на 6 років менше, ніж у європейського лідера Швейцарії, і на 5 років більше, ніж у Україні.
Завдяки підвищенню якості медицини та рівня життя з 1970 року тривалість життя у Туреччині збільшилася на 25 років.
Найпопулярніші напрямки медичного туризму в Туреччині
Найчастіше іноземці приїжджають до Туреччини за складною високотехнологічною допомогою за напрямками:
- онкологія;
- трансплантологія, зокрема пересадка кісткового мозку;
- ортопедія, у тому числі ендопротезування суглобів;
- офтальмологія;
- лікування безплідності, процедура ЕКЗ.
Також затребувані стоматологія, естетична хірургія та пересадка волосся.
У Туреччині використовують сучасні хірургічні технології, що дозволяють виконувати малотравматичні операції. Наприклад, роботизовані хірургічні комплекси да Вінчі, апарати гамма-ніж та кібер-ніж для радіопроменевої терапії пухлин.
Комплекс да Вінчі застосовують при лікуванні раку передміхурової залози. Такі операції проходять дбайливо, з мінімумом пошкоджень, що дозволяє швидко відновитись. Апаратами гамма-ніж та кібер-ніж впливають на злоякісні пухлини, до яких неможливо дістатися хірургічним шляхом.
Чому обирають Туреччину і скільки тут коштує лікування
На лікування до Туреччини приїжджають з різних причин. Хтось не може отримати медичну допомогу через низький рівень медицини на батьківщині, а хтось обирає турецькі клініки, бо вартість медичних послуг тут нижча — у перерахунку на людину вдвічі нижча, ніж у Євросоюзі.
Порівняння цін медичних операцій у Туреччині та інших країнах
|Операція
|Ціна
|Коронарне шунтування
|13 900 $ Туреччина
28 000 $ Ізраїль
123 000 $ США
|Ангіопластика
|4800 $ Туреччина
7500 $ Ізраїль
28 200 $ США
|Заміна серцевого клапана
|17 200 $ Туреччина
28 500 $ Ізраїль
170 000 $ США
|Заміна кульшового суглоба
|13 900 $ Туреччина
36 000 $ Ізраїль
40 364 $ США
|Лікування безпліддя – ЕКО
|5200 $ Туреччина
5500 $ Ізраїль
12 400 $ США
|Пластика грудей
|4500 $ Туреччина
3800 $ Ізраїль
6400 $ США
|Пластика носа
|3100 $ Туреччина
4600 $ Ізраїль
6500 $ США
|Зубний імплант
|1100 $ Туреччина
1200 $ Ізраїль
2500 $ США
Вартість медичних послуг залежить від лікарні та лікаря. У провідних турецьких клініках вартість лікування для іноземців у середньому на 40—60% нижча, ніж у Європі та США за порівнянного рівня медицини. Окремі послуги можуть коштувати і вдвічі нижче.
Ще одна причина, через яку іноземці обирають турецькі клініки — зручне розташування країни між Європою, Африкою та Азією. У Туреччині розвинена сфера гостинності, тому легко знайти готель чи орендувати квартиру. У Стамбулі квартиру з однією спальнею можна орендувати за 200$ на місяць.
Низький курс ліри до долара знижує витрати медичних туристів на проживання в період відновлення після операції. Житель Стамбула в середньому витрачає 400 доларів на місяць – приблизно в півтора рази менше, ніж мешканець Києва. Про особливості життя в країні ми писали у статті про те, чи варто переїжджати до Туреччини.
Турецькі клініки
У Туреччині найбільша в Європі кількість лікарень із міжнародним сертифікатом JCI. JCI – міжнародна організація, яка розробляє стандарти організації лікування. Стандарти належать до організації, не змісту, тобто протоколам лікування. Акредитація JCI підтверджує, що клініка якісно організувала лікування та забезпечує безпеку для пацієнтів.
У Туреччині працюють 29 лікарень з акредитацією JCI: 25 звичайних стаціонарів та 4 університетські клініки. Клініки багатопрофільні, орієнтовані на роботу та з іноземними пацієнтами. Часто в лікарнях є штатні перекладачі, які допомагають пацієнтам спілкуватися з лікарями для визначення діагнозу та лікування.
Турецькі клініки із сертифікатом JCI
|Назва
|Сайт
|Адреса
|Анкара
|Ankara Guven Hospital
|guven.com.tr
|Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sk. No:29, 06540 Çankaya/Ankara
|Bayindir Hastanesi
|bayindirhastanesi.com.tr
|Kızılırmak Mahallesi 1443 Cad. No:17Söğütözü 06530 Ankara
|Hacettepe University Hospitals Университетская
|hastane.hacettepe.edu.tr
|Hacettepe Mh. 06230 Ankara
|Memorial Ankara Hospital
|memorial.com.tr
|Balgat, 1422. Sk. No: 4, 06520 Çankaya/Ankara
|Стамбул
|Acibadem Altunizade Hospital
|acibadem.com.tr
|Altunizade Mah. Yurtcan Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul
|Acibadem Maslak Hospital
|acibadem.com.tr
|Büyükdere Cad. No:40 Maslak / İstanbul
|Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Atakent Hospital Университетская
|acibadem.com.tr
|Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:16, Küçükçekmece /İstanbul
|American Hospital
|amerikanhastanesi.org
|Güzelbahçe Sok. No.: 20, 34365, Nişantaşı, İstanbul
|Bahçelievler Hospital – Medical Park Healthcare Group
|medicalpark.com.tr
|Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü, Metrobüs Hastaneler Durağı 34160 Bahçelievler / İstanbul
|BHT Clinic
|bhtclinic.com.tr
|Atakent Mahallesi 4. Cadde No: 36 PK: 34307 Küçükçekmece / İstanbul
|Göztepe Hospital – Medical Park Healthcare Group
|medicalpark.com.tr
|E5 Üzeri Nisan Sok. No: 23 Merdivenköy Kadıköy İstanbul
|Hisar Intercontinental Hospital
|hisarhospital.com
|Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 7 34768 Ümraniye / İstanbul
|İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş.
|florence.com.tr
|Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli – İstanbul
|Istanbul Yeni Yuzyil University Gaziosmanpasa Hospita
|gophastanesi.com.tr
|Merkez Mah. Çukurçeşme Caddesi No:51 Gaziosmanpaşa İSTANBUL
|Kolan International Hospital Sisli
|kolaninternational.com
|Kaptanpaşa Mahallesi Darulaceze Caddesi No 14 Okmeydanı / Şişli / İstanbul
|Medipol Mega Hospitals Complex Университетская
|mio.medipol.edu.tr
|Kavacık, Göztepe Mah, Atatürk Cd. No:40, 34810 Beykoz
|Medistate Kavacik Hospital
|medistate.com.tr
|Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 24 PK:34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul
|Memorial Bahcelievler Hospital
|memorial.com.tr
|Bahçelievler Merkez, Adnan Kahveci Blv. No : 227, 34000 Bahçelievler/İstanbul
|Memorial Sisli Hospital Istanbul
|memorial.com.tr
|Kaptan Paşa, Okmeydanı Cd. No: 4, 34384 Şişli/İstanbul
|Npistanbul Brain Hospital
|npistanbul.com
|Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 – 34768 Ümraniye / İstanbul
|Ozel Pendik Bolge Hastanesi
|bolgehastanesi.com
|Doğu Mah. Nevbahar Sokak No:1 Pendik – İSTANBUL
|Yeditepe University Hospital Университетская
|yeditepehastanesi.com.tr
|İçerenköy Mah. Hastahane Sok. 4,4/1 34752 Ataşehir / İstanbul
|Інші міста
|Acibadem Adana HospitalАдана
|acibadem.com.tr
|Cumhuriyet Cad. No: 66 Seyhan / Adana
|Algomed HospitalАдана
|algomed.com.tr
|Kozan Yolu Üzeri Sarıçam Mahallesi No:136 Yüreğir Otogar Karşısı Yüreğir / ADANA
|Anadolu Medical Center (Anadolu Saglik Merkezi)Коджаэли
|anadolumedicalcenter.com
|Cumhuriyet, 2255. Sk. No 3/C, 41400 Gebze/Kocaeli
|Izmir University of Economics Medical Park Izmir HospitalИзмир
|medicalparkinternational.
com
|Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No. 12 Karşıyaka / İZMİR
|Kent HospitalИзмир
|kentsaglikgrubu.com
|8229/1 Sokak, No:56, 35630, Çiğli, İzmir
|Ozel Medline Adana HastanesiАдана
|medlineadana.com.tr
|8229/1 Sokak, No:56, 35630, Çiğli, İzmir
|Ozel Tinaztepe Buca HastanesiИзмир
|tinaztepe.com
|Ahmet Piriştina Blv. No:51 Tınaztepe, Buca İzmir
Медичне страхування в Туреччині
Обов’язкове страхування. У Туреччині діє система обов’язкового соціального страхування SGK для мешканців країни. Страховка дозволяє безкоштовно лікуватися у державних клініках та купувати ліки за рецептом лікаря за п’яту частину вартості.
Також поліс SGK покриває до 80% вартості послуг приватних клінік, що беруть участь у системі ЗМС. Система обов’язкового медичного страхування покриває витрати на лікування будь-яких захворювань, зокрема хронічних: цукрового діабету, онкології, серцево-судинних захворювань.
Усі жителі країни мають зареєструватися у системі ЗМС. Страховка глави сім’ї поширюється з його дружину і дітей до 18 років. Якщо діти навчаються у вузі чи коледжі, то страховка батьків поширюється ними до 25 років.
Внески до фонду ЗМС щомісяця відраховує роботодавець із зарплати працівника. Індивідуальні підприємці та самозайняті перераховують внески до фонду самостійно.
Іноземці з ВНП можуть зареєструватися в системі ОМС Туреччини після року життя країни. Для цього потрібно звернутися до відділення Соцзабезпечення. Іноземці, які мешкають у Туреччині менше року, оформляють поліс добровільного медичного страхування.
Добровільне страхування. Поліс покриває послуги приватних клінік, з якими страхова компанія має договір. ДМС дозволяє лікуватися в більш комфортних умовах, наприклад, не чекати два тижні черги на прийом у державній клініці. Поліс ДМС не покриває лікування хронічних захворювань та онкології.
Поліс добровільного медичного страхування знадобиться для оформлення ВНП чи громадянства Туреччини. Орієнтовна вартість страховки для ВНП і громадянства – 150 доларів. Як правило, мінімальна страховка покриває 40—60% вартості амбулаторного лікування та до 100% лікування у стаціонарі. Страховка поширюється на всю сім’ю: дружина та дітей віком до 18 років.
Найбільш популярні медичні страхові компанії у Туреччині: Allianz, Aksigorta, Axa Sigorta.
Головне про медицину в Туреччині
Охоплення населення системою охорони здоров’я – 99% мешканців Туреччини. Це найвищий показник на рівні країн Євросоюзу. При цьому обов’язкове страхування покриває 78% витрат на лікування. Для порівняння: в Австрії це 75%, а в Німеччині, Люксембурзі, Норвегії, Швеції – 85%.
Вартість медичних послуг у Туреччині нижча, ніж у країнах Євросоюзу. У середньому країни Євросоюзу витрачають на медицину 9% ВВП, а Туреччина 4,5% ВВП. Нижчі витрати на медицину не знижують ефективності: тривалість життя та доступність якісних медичних послуг тут на рівні європейських країн.
У Туреччині не тримають у стаціонарі довго, що не заважає зберегти високу ефективність лікування. Пацієнти в середньому проводять у турецькій лікарні чотири з половиною дні — на два дні менше, ніж у середньому у Євросоюзі. При цьому, наприклад, смертність у лікарні від серцевих нападів у Туреччині нижча, ніж у Швейцарії, Великій Британії чи США.
Переваги та недоліки системи охорони здоров’я Туреччини
|Переваги
|Недоліки
|Ефективне лікування у стаціонарі
|Низька ефективність первинної допомоги сімейних лікарів
|Доступність медицини для мешканців
|Дефіцит лікарів
|Низька вартість медичних послуг
|Слабка профілактика хронічних захворювань
Дефіцит лікарів — одна із проблем турецької державної системи охорони здоров’я. У Туреччині кількість лікарів на тисячу жителів у два рази менша, ніж у середньому в країнах Євросоюзу. З цієї причини в державних клініках пацієнти можуть довго чекати планової діагностики, процедури або операції.
Щоб вирішити проблему дефіциту медперсоналу, Туреччина активно готує кадри. Турецькі виші випускають стільки ж лікарів у перерахунку на тисячу жителів, як і в Австрії — європейському лідері за кількістю медичних працівників на душу населення.
Як ВНП та громадянство Туреччини можуть допомогти з лікуванням
Ціни на медичні послуги для негромадян та іноземців без ВНП у Туреччині вищі, ніж для громадян країни. Ціни не пов’язані із видом страховки. Окремий прайс для іноземців – особливість сфери послуг Туреччини, яка поширилася на медицину.
ВНП та громадянство Туреччини можна отримати за купівлю нерухомості. Для громадянства підійде нерухомість вартістю від 400 000 $, для ВНП – від 50 000 $. Мінімальна вартість нерухомості у великих містах, наприклад, Стамбулі, Анкарі або Ізмірі, вище – від 75 000 $.
Власнику ВНП у Туреччині необхідно жити в країні не менше 183 днів на рік для підтримки статусу. А от із турецьким паспортом не обов’язково жити в країні чи відмовлятися від першого громадянства. Про те, як отримати друге громадянство, ми писали у статті про подвійне громадянство у Туреччині.