Експерти підрахували, скільки потрібно коштів, щоб пережити зиму у Туреччині

Тріскучі морози і сльота відлиги багатьом напевно навівали думку про зимівлю в теплих станах, де не треба одягати тонну одягу за раз, щоб не замерзнути, ледве висунувши носа на вулицю. Але перш ніж ухвалювати таке рішення, потрібно підготуватися насамперед матеріально.

“DIP” розповідає, на які витрати потрібно розраховувати тим, хто хоче на зиму перебратися до Туреччини.

Житло

В останні кілька місяців оренда житла суттєво зросла. Якщо раніше можна було винайняти апартаменти в курортному місті за 200-300 євро, то зараз потрібно приготувати щонайменше 1000 євро.

У Стамбулі дорожче, а у невеликих містах, віддалених від моря, дешевше.

Айдат

Це плата за інфраструктуру, яка є у вашому домі. Що рівень житла, то дорожче. Розкид цін досить великий, від 20 доларів за скромні апарти до 500 доларів за елітний пентхаус.

Електрика

Якщо у квартирі газова плита, рахунок за електрику може бути близько 8 доларів на місяць. Із електричною плитою сума зростає до 35 доларів.

Вода

Вартість сильно залежатиме від витрати, чим більше води ви витрачаєте, тим більше доведеться платити. У середньому на сім’ю із двох осіб витрати становитимуть близько 6-8 доларів на місяць.

Інтернет та мобільний зв’язок

Як і в Україні, ціна залежатиме від трафіку та інших умов. Але за скромного споживання можна розраховувати на 10 доларів місяць за інтернет і стільки ж за мобільний зв’язок.

Їжа

Якщо в основному купувати продукти на ринках та супермаркетах, то можна вкластися приблизно в 110 доларів. Їжа в кафе та ресторанах обійдеться дорожче.

Разом

Підсумовуємо всі витрати та множимо на три, отримуємо 3519 доларів. Сюди ми не включили айдат, бо він залежить від житла.