Експерт розповів про найпопулярніші хитрощі шахраїв у Туреччині

Туристи — прибутковий бізнес на турецьких курортах не тільки для власників готелів, магазинів, барів та ресторанів, а й для місцевих шахраїв. Нащадки султанів так і норовлять спритно обвести довкола пальця довірливих відпочиваючих. Причому таке собі дозволяють не тільки пройдисвіти з вулиці, а й персонал у готелі. Схаменутися не встигнеш, як купив зайвий кілограм персиків на ринку або прорахувався, коли розплачувався за сніданок у кафе.

Махінації в готелях

При заселенні в готель співробітник повідомляє про те, що всі номери з видом на море зайняті і вони можуть вас поселити в інший номер, але з гіршими умовами, однак якщо доплатити, то адміністрація обіцяє знайти номер вищої категорії з бажаним видом. Така ситуація вирішується дуже просто, достатньо попросити запросити адміністратора. Зазвичай до особистої зустрічі так і не доходить, а номер з видом на море відразу виявляється вільним.

А буває і так, що після приїзду гостям пропонують і зовсім інший готель, звичайно, на порядок гірше за оплачений. Туристам пояснюють, що через нестабільний курс валют сталося подорожчання цін на відпочинок, тому обраний готель тепер недоступний за старою ціною і вони можуть або доплатити різницю на місці, або проїхати до іншого готелю. Зазвичай таку ситуацію можна врегулювати одним дзвінком своєму турагенту.

Крім того, в готелях займаються продажем додаткових послуг, які і так входять у вартість туру. Наприклад, від вас можуть сховати пульт від кондиціонера та вимагати доплати за його використання.

Обмани в кафе та ресторанах

Якщо ви вирішили урізноманітнити харчування за системою «all inclusive» і здійснити променад у місцевий бар, кафе чи ресторанчик, будьте особливо уважні. Співробітники таких закладів мають безліч відпрацьованих шахрайських схем, за допомогою яких вони спритно розкручують туристів на гроші.

Наприклад, одне з найпопулярніших розлучень – валютні махінації. У меню часто вказують вартість без уточнення валюти, туристи при цьому розраховують на ціни в турецьких лірах, а в результаті виявляється, що ціна вказана у євро. Популярна ресторанна схема — прийом на кількості, наприклад, ви розраховували на ціну 30 лір за порцію, а виявляється, що вартість в меню вказана за 100 грам. Або ви випили чай, який у меню коштував 3 ліри, а підсумкова ціна виявилася 5 лір. Справа в тому, що вам принесли чай у великому чайнику, а ціна в меню була вказана за склянку.

Нерідко в рахунок «підкидають» зайві позиції — десерти, напої, які ви не замовляли, тому уважно перевіряйте ще раз підсумковий чек. Буває, що офіціанти додатково подають на замовлення соуси, спеції, коржики, закуски. Перш ніж з’їсти «частування» уточнюйте їхню вартість, інакше потім офіціант із незворушною особою попросить вас оплатити те, що ви вважали компліментом від закладу.

Виверти на турецьких ринках

Турецькі торговці ще ті махінатори — чаєм пригостять, зуби заговорять, нароблять компліментів і ти вже не помічаєш, як оплачуєш те, що ти абсолютно не планував купувати. Турки примудряються з посмішкою і на позитиві обрахувати, продати дорожче за звичайну і всучити товар сумнівної якості.

Найчастіші махінації торговців над ринком пов’язані з цінниками. Завжди уточнюйте, в якій валюті вказані ціни. Інакше ви розраховуватимете на ліри, а, за підсумком, вартість за товар вказана в доларах або євро. А якщо ціна все ж таки вказана в турецьких лірах, а ви хочете розплатитися в міжнародній валюті, то слідкуйте, щоб вас не обдурили на курсі. Часто турецькі торговці перераховують вартість товару в однаковому еквіваленті і для долара, і для євро.

Ще ринкові торговці часто називають ціну не за кілограм, а за півкілограма, що у результаті виявляється сюрпризом для туристів. Ідеш по ринку помічаєш ціни на фрукти, які набагато дешевші, ніж у сусідніх крамницях, а розраховуючись за покупку розумієш, що замість кілограма тобі зважили 500 грамів і ти не те, що не заощадив, а ще й переплатив.

І моя вам порада — ніколи не пробуйте частування від торговців, навіть якщо вони самі наполегливо пропонують вам це. Якщо ви, зрештою, нічого у них не купите, то будьте впевнені, що продавець змусить вас оплатити частування. Загалом, вирушаючи на ринок, будьте пильні, ставте максимальну кількість питань продавцям і не соромтеся торгуватися, турки все ще це люблять!