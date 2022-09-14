Експерт розповіла, якими хитрощами користуються шахраї в Туреччині

Експерт зазначила, що досить часто людей дурять за допомогою недорогих екскурсій. Вже в поїздці з’ясовується, що треба було за щось доплачувати і мандрівникові доводиться погоджуватися.

Вона порекомендувала купувати тури у перевірених гідів, наприклад у вашого туроператора.

Турки дурять дівчат-туристів при знайомстві. Вони звуть її до ресторану, там вечеряють, а потім йдуть і залишають оплату рахунку на дівчині.

Турагент зазначила, що навіть у лазнях та спа-центрах можна нарватися на шахрая. Він може представитися лікарем і повідомить про ваші затискання, сколіоз і поганий стан суглобів, а потім запропонує все це виправити. Ви заплатите гроші за пару сеансів, і він зникне. Краще купувати такі послуги на касі спа-центру.

Експерт також розповіла, що іноді турки підходять до туристів на пляжі та вимагають плату за перебування на пляжі. Вона пояснила, що по всій береговій лінії в Туреччині розташовані безкоштовні пляжі, і не потрібно платити, якщо ви прийшли та лежите на власному рушнику.