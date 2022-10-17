До 7000$ на місяць: орендна плата за квартири в Анталії стала астрономічною

У курортну турецьку Анталію, куди після Російського вторгення в Україну, а потім і оголошеної мобілізації в тривалу подорож масово вирушили росіяни, щомісячна орендна плата за розкішні апартаменти на узбережжі Середземного моря перевищила 5500$ (100 тис. лір). Проте рекордна оплата у розмірі 7000$ (130 тис. лір) зафіксована для квартири у Ларі – районі Анталії. При цьому нерідко господарі власності просять внести плату одноразовим платежем одразу за рік наперед.

Згідно з Hurriyet, ще один район, який так люблять росіяни в прибережній Анталії – Коньяалти. Там теж цінники на оренду «улетіли» до космосу. Наприклад, часто трапляються пропозиції знімання за 7100$ (125 тис. лір).

Втім, не лише росіяни втекли на турецький курорт та забезпечили зростання цін на орендну недвидмість, а й українці. Як зазначило видання, останні відразу після 24 лютого вважали за краще приїхати до Туреччини, яку вони вважали надійнішою, і оселилися в Анталії, де вони раніше часто відпочивали туристами. Частина українців, які приїхали зі своїми сім’ями, влаштувалась у родичів, тоді як ті, у кого залишився високий дохід, або купили нерухомість, або здали її в оренду. З початком мобільності нерухомості у прибережному місті суттєво зросли як орендна плата, так і покупні ціни.

Так, орендна плата за житло у місті, яка до лютого становила лише 140-160$ (2.5-3 тис. лір), з приходом українців зросла багаторазово – більш ніж на 1000-2000$ (20-40 тис. лір). При цьому орендну плату за рік треба вносити авансом. А після оголошення в Росії мобілізації на курорт потяглася низка росіян. У результаті турецька Анталія стала притулком для українців та росіян. Відразу після вересневої російської хвилі еміграції, яка забезпечила ажіотажний попит на нерухомість, щомісячна орендна плата за розкішні апартаменти на березі моря у місті перевищила 5000$ (100 тис. лір). В оголошеннях про нерухомість можна було зустріти квартири, в районі Лара та Муратпаша вартістю 6500$ (130 тис. лір) та вимоги про внесення депозиту у розмірі 14000$ (260 тис. лір), у той час як для розкішної квартири у Коньяалти було запрошено щомісячну орендну плату у вигляді 6000$ (125 тис. лір) і депозит у тому розмірі. При цьому за обидві розкішні квартири стягується передоплата за оренду на 1 рік.

Ціни коливаються на астрономічному рівні

Примітно, що якщо цінник починає зростати в одному районі, у сусідніх також відбувається багаторазове здорожчання. Ісмаїл Чаглар, президент Палати ріелторів, автосалонів та бізнес-послідовників Анталії, також оцінив нещодавнє космічне зростання цін на нерухомість у місті. За його словами, лише за рік вартість оренди зросла на 200%. «В нашу Анталію приїжджало багато мігрантів із усіх країн світу. Після початку війни в Україні ця ситуація загострилася ще більше. Основною причиною зростання цін є те, що іноземці, яких ми називаємо «поручниками», займаються незареєстрованою нерухомістю. І турки, і наша держава страждають. Тут вони не сплачували податки, підвищуючи ціни на житло. Громадяни Туреччини, які це бачили, побачили високу ціну квартир по сусідству слідом підвищили свої ціни. Ось чому вартість нерухомості коливається на астрономічному рівні. Нам потрібно провести аудит. Ми, агенти з нерухомості, отримуємо комісійні за нерухомість у розмірі 2% від покупця та 2% від продавця. Вони отримують 10-відсоткову комісію від людей, які розмовляють їхньою рідною мовою, і жодних рахунків не виставляється», – пояснив він.

20-40 тис. гривень (10-20 тис. лір) – вартість оренди звичайних квартир в Анталії

За твердженням представника ріелторів, ціни на звичайні мебльовані будинки в Коньяалти та Муратпаші становлять 30-45 тис. гривень (15-20 тис. лір), а порожні – від 20 тис. грн. до 40 тис. грн. (10-15 тис. лір).

«Я передав ці питання до парламенту у письмовій та усній формі. Це має бути розслідуване та має бути призначена прийнятна ціна. Коли за будинок вартістю 20 тис. грн. (10 тис. лір) просять 30 тис. грн. (15 тис. лір), слід порушувати кримінальну справу. Нині нічого не можна зробити, бо це вільний ринок. Вони кажуть, що підвищують ціни, оскільки роблять інтер’єр будинків розкішним. Деякі верстви населення також не хочуть здавати свої будинки в оренду турецьким громадянам, залежно від обстановки та розкоші інтер’єру. Вони хочуть віддати свої будинки за вищими цінами. Ціни на деякі квартири неподалік пляжу перевищили 5000-7000$ (100-125 тис. лір). Шанси на те, що тут проживатимуть наші турецькі громадяни, дорівнюють нулю. Нерухомість здається в оренду абсолютно незнайомій людині», – додав він і наголосив на необхідності стримування цін владою, оскільки від ситуації, що склалася, і напливу росіян та українців страждають насамперед жителі Туреччини.