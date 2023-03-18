Державний орган ЄС закликав туристів не їздити до Туреччини через одну причину

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) закликав туристів відмовитися від поїздок до Туреччини не через ризик повторних землетрусів, а через десяток випадків отруєння ботоксом у приватних клініках у Стамбулі та Ізмірі. Відповідну заяву опубліковано на сайті держоргану.

В останні роки у європейців став популярним медичний туризм у республіку. Послуги в Туреччині значно дешевші, порівняно з країнами Євросоюзу та Великобританією. Проте держорган вивчив статистику та з’ясував, що за останні три тижні зареєстровано 67 випадків отруєння, пов’язаних із ін’єкціями ботулінічного нейротоксину. Симптоми були від легких до тяжких, кілька випадків призвели до госпіталізації. Географічно постраждалі розподілилися так: 12 випадків зареєстровані в Німеччині, 1 в Австрії, 1 у Швейцарії, а решта серед турецьких пацієнтів у двох неназваних клініках.

Всі пацієнти отримали медичну допомогу, спрямовану на те, щоб допомогти їм скинути вагу. ECDC наполегливо закликає громадян ЄС утримуватися від внутрішньошлункового лікування ожиріння ботулотоксином у Туреччині, оскільки на даний час цей стан пов’язаний із тяжким ступенем отруєння ботоксом», — йшлося у заяві.

Обстеження, проведене органами охорони здоров’я, показало, що багато пацієнтів було переведено в реанімацію. ECDC повідомив, що поки неясно, чи були отруєння викликані способом введення ін’єкцій або використанням неліцензійних продуктів для схуднення, і оголосив про зупинення діяльності відповідних відділень обох лікарень та початок розслідування.

Звернемося до сайту однієї з подібних турецьких клінік. «Турецька клініка пропонує шлунковий ботокс набагато дешевше. Щорічно до Туреччини приїжджають тисячі людей з таких країн, як Великобританія, США та Канада», – не дивно, що така очевидна перевага приваблює європейців. Середня вартість лікування в Туреччині, популярному місці для пластичної хірургії та застосування ботоксу шлунка для схуднення, становить одну п’яту від вартості лікування у Великій Британії.

Згідно з офіційною статистикою, понад 1.2 мільйони людей відвідали Туреччину минулого року для лікування. Серед наданих послуг — гінекологічні процедури, проблеми із зором, ЛОР-захворювання, ортопедія та стоматологічна хірургія. Завдяки потоку з-за кордону Туреччина стала важливим центром пластичної хірургії та займає сьоме місце серед країн із найбільшою кількістю пластичних операцій у світі.

Глава Турецької асоціації оздоровчого туризму Сервет Терзілер у місцевих ЗМІ зазначив, що у 2022 році близько 1 млн осіб приїхали до Туреччини на операцію з пересадки волосся. А Турецька асоціація стоматологів-промисловців та бізнесменів звітувала про 100 тис. осіб, які щороку приїжджають до Туреччини для лікування зубів. Сума, яку іноземці витрачають на медичні процедури, сягнула $1.9 млрд 2022 року. Незважаючи на попередження європейської влади, їх громадяни продовжують їздити за медициною в республіку, а сама Туреччина заявила, що має намір прийняти 1,5 мільйона медичних туристів у 2023 році і підняти свій дохід до $10 млрд.

Довідка: Схуднення за допомогою ботоксу дуже популярне у клініках. За словами медиків, це хороша альтернатива хірургічним втручанням. Сама процедура займає лише 25 хвилин, госпіталізація не потрібна. За допомогою ендоскопа в черевну порожнину вводиться спеціальна голка з ботоксом – туди, де розташовуються нерви, які відповідають за почуття голоду чи ситості. Таким чином нерви перестають виконувати свою функцію: пацієнт з ожирінням більше не відчуває голоду і може їсти невелику кількість їжі. Ін’єкції можна робити повторно.