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Cтало відомо, як в Туреччині місцеві наживаються на туристах

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Переїхавши до Туреччини, туристка розповіла, як місцеві наживаються на відпочиваючих

Туристка, що переїхала в Туреччину розповіла, як місцеві наживаються на туристах

Туристка переїхала до Туреччини та розповіла, як місцеві кондитери та таксисти наживаються на туристах.

За словами жінки, іноді кондитери випікають не ті вироби, які замовляли клієнти. При цьому змінювати товар вони відмовляються і вимагають сплатити те, що приготували, називаючи свою роботу витвором мистецтва.

Таксисти теж часто дурять мандрівників. Наприклад, вони можуть катати туристів колами, щоби заробити більше грошей. Щоб цього не сталося, туристка порадила стежити за дорогою під час подорожі. Найчастіше з цим видом шахрайства туристи стикаються у великих містах Туреччини – наприклад, у Стамбулі.

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