Через енергетичну кризу, Туреччина очікують зростання інтересу з боку європейських туристів цієї зими

Як повідомляє турецьке видання Turizm Aktuel, готельєри Туреччини очікують суттєвого зростання інтересу з боку європейських туристів цієї зими.

Готелі Туреччини найближчими місяцями готові прийняти вдвічі більше відпочиваючих із ЄС, ніж роком раніше. У 2021 році в період з листопада по лютий лише з Німеччини до країни прибуло 427 000 гостей.

Так, готельєри насамперед розраховують на пенсіонерів, яким зимівля у Туреччині дозволить заощадити на оплаті частини комунальних послуг.

Глава Асоціації турбізнесу Анталія (AKTOB) Еркан Ягджі нагадав, що Середземноморське узбережжя Туреччини — один із найкращих напрямків для мешканців ЄС щодо співвідношення ціни та якості.

У свою чергу радник президента з економічної політики Йігіт Булут заявив, що щонайменше 1 млн. європейців мають намір провести цю зиму в Туреччині через енергетичну кризу в Європі. Чиновник назвав ситуацію «божественною справедливістю».

За його словами, у Стамбулі, Ізмірі та Анталії готелі будуть переповнені, бронювання вже розпочалося. Крім того, європейці купують та орендують житло, і в цьому випадку пан Булут порадив своїм громадянам не продешевити.

Зимова міграція громадян розвинених країн, за словами Булута, стане додатковим стимулом для розвитку галузі нерухомості, туризму та роздрібної торгівлі Туреччини.