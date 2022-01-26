«Це не повинно коштувати 600 доларів»: у Туреччині обговорюють збільшення вартості відпочинку

Щойно на турецьких курортах починає зростати потік туристів, тут же лунають голоси місцевих політиків та функціонерів про необхідність збільшення вартості відпочинку у цій країні. Колишній заступник міністра культури та туризму Гюман Кизилтан, оцінюючи перспективи туристичного сезону 2022 року, заявив, що «ціни, на жаль, як і раніше, встановлюють іноземні туроператори».

«У той час як туристичний потенціал та якість нашої країни вищі, ніж у її конкурентів у Середземному морі, ми продаємо цю якість дешево вже багато років, – каже Кизилтан. – Ми маємо самі визначати наші ціни. Це означає, що ми можемо використати свої переваги». Колишній чиновник дуже стурбований, що доходи від продажу у сфері туризму, що виросли в поточному році, потраплять до рук іноземних туроператорів.

Йому вторить голова Анатолійської товарної біржі Алі Чандир: «Звичайно, наші друзі-туристи злуються на нас, коли ми говоримо, що продаємо цінності нашої країни безплатно». Алі розмірковує про те, що якщо турист витрачає тонну води і залишає по собі мінімум 25–30 кг відходів, «це не має коштувати 600 доларів». «Завдяки нашим продажам за такими цінами, щоб урятувати сьогодення, ми завдаємо шкоди клімату, ґрунту, повітрю, воді наших дітей», – каже Чандир і закликає «знов наблизитися до тисячі доларів», маючи на увазі дохід від одного туриста.

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Так чи інакше, прибуток від літньої Туреччини-2022 матимуть і туроператори, і готельєри, і весь туристичний сектор. А розмови про те, що «ми здешевили», є невід’ємною частиною турецького політичного ландшафту та свідчать про чергове піднесення турбізнесу. Реальність така, що масовий туризм у Туреччині з великими обсягами доходів можливий лише за збалансованої цінової політики та нерозривності існуючого ланцюжка продажу та надання послуг, від місцевого бізнесу до великих міжнародних туроператорів. Усі учасники процесу це чудово розуміють, що не заважає людям поза галуззю намагатися заробляти на цьому політичні очки.