Британські туристи в Туреччині не змогли заселитися в готель, залишившись на вулиці посеред ночі

Троє молодих іноземних туристів опинилися в Туреччині на вулиці посеред ночі після того, як готель, який вони забронювали, відмовився приймати їх. Що мало бути відпочинком «все включено», перетворилося на жах. На цю історію звернув увагу портал Daily Star.

Для 20-річних мандрівників із Великобританії турецька відпустка обіцяла бути яскравою. За семиденний відпочинок вони заплатили туроператору Loveholidays понад 1800$ та розраховували на розслаблююче проведення часу. Однак у ніч прибуття їхні очікування не виправдались.

Британців висадили біля готелю, який виявився закритим. Ворота були зачинені, а співробітники служби безпеки проігнорували ваучери та відмовили у праві на проживання. «Охоронець дивився на нас, ми намагалися пройти, але вони продовжували говорити: «Ідіть, знайдіть щось інше» і що готель закритий для сторонніх. Ми показали їм електронний ваучер із назвою готелю, але вони продовжували хитати головою, — розповіли пізніше вони. — Ми були приголомшені. Нас кинули посеред ночі в незнайомій країні, і нам не було куди йти. Ми обійшли готель з іншого боку та побачили людей на балконах, запитали, як увійти — вони сказали обійти з іншого боку, але охоронець знову відмовив у доступі».

Група пішла вулицями у пошуках готелю тієї ж мережі. Однак, коли знайшла відповідний, зіткнулася з додатковими проблемами. Замість обіцяного рівня комфорту, на який вони очікували від свого первісного бронювання, вони отримали номер з одним невеликим двоспальним та одним односпальним ліжком. Крім того, туристам не сподобалася відсутність безлімітного алкоголю, на який вони розраховували. «Нам сказали, що після 23:30 вечора, що ми можемо пити, але тільки воду з автомата і що виходити з готелю вночі небезпечно. Вони сказали нам піти і замкнутись у нашому номері. Ми також доплатили за номер більшого розміру з видом на море, але не отримали його», — скаржилися мандрівники.

Протягом наступних двох днів вони не могли зв’язатися зі своїм туроператором і вирішили, що такий відпочинок їм не підходить. Загалом через 48 годин після прильоту до Туреччини група розчарованих британців за свій рахунок повернулася додому. На це вони витратили ще майже 700$.

Про інцидент стало відомо туроператору після того, як британці подали скаргу щодо неналежного надання послуг. Представник Loveholidays заявив, що розслідує те, що сталося, і вибачилися перед молодими людьми. Представник компанії підтвердив, що компенсує витрати на проживання та запропонує їм ваучер на 110$ на майбутні подорожі.