Біля берегів Кушадаси пришвартувалися 2 круїзні лайнери

Біля узбережжя курортного району Кушадаси південно-західній турецькій провінції Айдин пришвартувалися два круїзні лайнери – Viking Sky під прапором Норвегії і Star Legend під прапором Багамських островів, на борту яких прибуло 570 туристів.

Частина пасажирів, зійшовши на берег, відвідала місцеві визначні пам’ятки, в тому числі античне місто Ефес, будинок Діви Марії і село Шіріндже.

Інші пасажири зробили покупки в торговій частині Кушадаси.

Регіональний директор Global Ports Holding по Східному Середземномор’ї і генеральний директор Ege Port Liman Азіз Гюнгор повідомив, що в 2022 році в регіон прибуде 900 тис. туристів на круїзних лайнерах і наступний туристичний сезон пройде набагато краще.