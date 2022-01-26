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Туреччина

Більшість Туреччини залишається у пастці холодних хвиль і сильних снігопадів

Гліб Парфененко
Більшість Туреччини залишається у пастці холодних хвиль і сильних снігопадів

Понад 5000 доріг у Туреччині було закрито через сильний снігопад, повідомляє турецьке державне телебачення TRT-Haber.

Більшість країни залишається у полоні хвиль холоду і сильних снігопадів. Через сніг для руху закрито 5287 доріг. Дуже складна ситуація у ряді районів Східної та Центральної Туреччини, у тому числі в Ерзінджані, Вані, Ардахані, Мусі, Хаккарі, Ерзурумі, Сівасі, Кайсері.

Примітка: Раніше “ДІП” повідомляв, що понад 150 автомобілів застрягли на засніженій дорозі в Анталії

Тим часом ситуація в Стамбулі, де хаос, спричинений сильним снігопадом на початку цього тижня, почала нормалізуватися, хоча синоптики попереджають, що найближчими днями мегаполіс продовжуватиме страждати від негоди.

Ситуація ускладнюється у деяких місцях на півдні Туреччини. Ділянки автомагістралі Тарсус-Адана-Газіантеп закриті через сильний снігопад. Дорога Османія-Газіантеп також закрита для руху.

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