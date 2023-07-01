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ТуреччинаТуризм

Авіакомпанія внесла пасажира до чорного списку за пронесену на борт їжу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія внесла пасажира до чорного списку за пронесену на борт їжу

Пасажир літака, що летів зі Стамбула до Газіантепу, потрапив до чорного списку авіакомпанії за те, що проніс на борт і з’їв свою їжу, передає Cumhuriyet.

Мехмет Сур, учасник програми MasterChef, летів у бізнес-класі Turkish Airline. Коли на борту подали їжу, він зняв відео, на якому зняв, як дістає через пазуху і їсть ширдан (турецька страва – начинений рисом та спеціями малий шлуночок барана). Ролик він опублікував у соціальних мережах, через що і впав у немилість до авіакомпанії.

Авіакомпанія внесла пасажира до чорного списку за пронесену на борт їжу

Мухамед Сур був внесений до чорного списку Turkish Airlines на півроку на підставі того, що вчинок пасажира завдав шкоди репутації бренду.

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