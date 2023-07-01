Авіакомпанія внесла пасажира до чорного списку за пронесену на борт їжу

Пасажир літака, що летів зі Стамбула до Газіантепу, потрапив до чорного списку авіакомпанії за те, що проніс на борт і з’їв свою їжу, передає Cumhuriyet.

Мехмет Сур, учасник програми MasterChef, летів у бізнес-класі Turkish Airline. Коли на борту подали їжу, він зняв відео, на якому зняв, як дістає через пазуху і їсть ширдан (турецька страва – начинений рисом та спеціями малий шлуночок барана). Ролик він опублікував у соціальних мережах, через що і впав у немилість до авіакомпанії.

Мухамед Сур був внесений до чорного списку Turkish Airlines на півроку на підставі того, що вчинок пасажира завдав шкоди репутації бренду.