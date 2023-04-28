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Аплодували всі: пасажири та екіпаж прийняли пологи на авіарейсі з Узбекистану

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Аплодували всі: пасажири та екіпаж прийняли пологи на авіарейсі з Узбекистану

26 квітня на рейсі HY273 авіакомпанії Uzbekistan Airways за маршрутом Ташкент — Стамбул народилася дитина. Про це повідомила прес-служба авіаперевізника.

Пологи почалися на підльоті до Стамбула. 27-річна пасажирка, на ім’я Сітора А. звернулася до бортпровідників зі скаргами на погане самопочуття.

“Бригадир, оцінивши ситуацію, через гучний зв’язок попросила відгукнутися лікарів на борту. Через деякий час у пасажирки на 28 тижні вагітності народився хлопчик”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік, який став свідком рідкісної та радісної події на борту літака, опублікував у мережі відеоролик, на його кадрах пасажирам оголошують: “Народилася!” Новина була прийнята заслуженими оплесками.

Як повідомили в авіакомпанії, після благополучної посадки на борт піднявся медичний персонал аеропорту Стамбула. Мати та новонароджений були перевезені до клініки, їх стан оцінюється як стабільний.

“Від імені колективу авіакомпанії вітаємо батьків з народженням нашого маленького співвітчизника, висловлюємо подяку екіпажу та лікарям, які надали допомогу у прийнятті пологів на борту. На згадку про цю подію Uzbekistan Airways вручить пам’ятні подарунки пасажирам, які надали посильну допомогу під час пологів. Можливо, народжений Всесвітній день пілота малюк зв’яже своє життя з небом та авіацією”, – додала прес-служба авіаперевізника.

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