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ТуреччинаТуризм

Анталія чекає на європейських пенсіонерів у зимовий сезон

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Анталія чекає на європейських пенсіонерів у зимовий сезон

Як повідомляє видання Hurriyet Daily News, туркомпанії Анталії (Туреччина) планують залучити цієї зими європейських пенсіонерів, яким вигідніше перезимувати в доступних за цінами місцевих готелях, ніж у себе вдома.

Турецькі турфірми сформували для європейців «пакети тривалого проживання», в рамках яких день у хорошому готелі 4* на узбережжі Середземного моря коштуватиме 21 євро з харчуванням.

Експерти турбізнесу Туреччини уточнюють, що довгострокове проживання в готелях не є новою пропозицією, але цього року воно може виявитися досить своєчасним.

Влада Анталії нагадує, що провінція має розвинене авіасполучення з Європою, пропонує доступні ціни та якісне медобслуговування.

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