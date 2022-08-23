Анталія чекає на європейських пенсіонерів у зимовий сезон

Як повідомляє видання Hurriyet Daily News, туркомпанії Анталії (Туреччина) планують залучити цієї зими європейських пенсіонерів, яким вигідніше перезимувати в доступних за цінами місцевих готелях, ніж у себе вдома.

Турецькі турфірми сформували для європейців «пакети тривалого проживання», в рамках яких день у хорошому готелі 4* на узбережжі Середземного моря коштуватиме 21 євро з харчуванням.

Експерти турбізнесу Туреччини уточнюють, що довгострокове проживання в готелях не є новою пропозицією, але цього року воно може виявитися досить своєчасним.

Влада Анталії нагадує, що провінція має розвинене авіасполучення з Європою, пропонує доступні ціни та якісне медобслуговування.