Анталія буквально тріщить по швах: готелі в Туреччині переповнені, варіантів «заселитися за дорого» практично немає

З початку місцевих «довгих вихідних» на честь Курбан-Байрама готелі в Анталії переповнилися місцевими туристами. «Анталія зараз буквально тріщить по швах. І навіть варіантів «заселитися за дорого» практично немає», – заявила у своєму блозі в експатка, яка проживає в Туреччині.

За її словами, більшість готелів Анталії заброньовані на 100% до закінчення Курбан-Байрама. Причому місцеві туристи також активно відпочивають за системою «все включено». У результаті для місцевих залишається лише один варіант – денне перебування в готелі, тобто користування його інфраструктурою та ресторанами, але без заселення в номер – таке практикують багато турецьких готелів у курортних зонах.

«Я давно не бачила таких натовпів. Зрештою родичі вирішили дочекатися моменту, коли роз’їдуться місцеві туристи і можна буде заселитися за нормальними цінами хоча б на пару ночей», – розповіла блогер.

Нагадаємо, що туристів про це попереджали ще на початку червня — тоді з’явилася інформація про те, що завдяки «довгим вихідним» на Курбан Байрам, які наказом президента Ердогана розширено до дев’яти днів, в Анталії фіксують ажіотажний попит з боку внутрішніх турецьких туристів і очікують заповнення до 100%. Причому це сталося вже наприкінці червня — на початку липня, починаючи з 27.06.23. Тож ажіотаж за фактом почався заздалегідь.

“Ми очікуємо, що заповнюваність готелів на основних курортах буде близька в цей період до 100 відсотків”, – заявляв Риза Перчин, голова Ради представництва Середземноморського регіону Асоціації туристичних агенцій Туреччини (TÜRSAB). Президент Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB) Муберра Ересін дає оцінку «до 80%». Причому основний потік припаде на Анталію та Егейське узбережжя Туреччини, тобто місця, де люблять відпочивати і іноземні туристи. “Хвиля” туристів спаде при цьому не раніше 6 липня. Подробиці читайте у посиланні.