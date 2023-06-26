Всі розділи
ГоловнаТуреччинаАнталія буквально тріщить по швах: готелі в Туреччині переповнені, варіантів «заселитися за...
ТуреччинаТуризм

Анталія буквально тріщить по швах: готелі в Туреччині переповнені, варіантів «заселитися за дорого» практично немає

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині заявили, що туристам буде важко знайти собі ліжко в готелі

З початку місцевих «довгих вихідних» на честь Курбан-Байрама готелі в Анталії переповнилися місцевими туристами. «Анталія зараз буквально тріщить по швах. І навіть варіантів «заселитися за дорого» практично немає», – заявила у своєму блозі в експатка, яка проживає в Туреччині.

За її словами, більшість готелів Анталії заброньовані на 100% до закінчення Курбан-Байрама. Причому місцеві туристи також активно відпочивають за системою «все включено». У результаті для місцевих залишається лише один варіант – денне перебування в готелі, тобто користування його інфраструктурою та ресторанами, але без заселення в номер – таке практикують багато турецьких готелів у курортних зонах.

«Я давно не бачила таких натовпів. Зрештою родичі вирішили дочекатися моменту, коли роз’їдуться місцеві туристи і можна буде заселитися за нормальними цінами хоча б на пару ночей», – розповіла блогер.

Нагадаємо, що туристів про це попереджали ще на початку червня — тоді з’явилася інформація про те, що завдяки «довгим вихідним» на Курбан Байрам, які наказом президента Ердогана розширено до дев’яти днів, в Анталії фіксують ажіотажний попит з боку внутрішніх турецьких туристів і очікують заповнення до 100%. Причому це сталося вже наприкінці червня — на початку липня, починаючи з 27.06.23. Тож ажіотаж за фактом почався заздалегідь.

“Ми очікуємо, що заповнюваність готелів на основних курортах буде близька в цей період до 100 відсотків”, – заявляв Риза Перчин, голова Ради представництва Середземноморського регіону Асоціації туристичних агенцій Туреччини (TÜRSAB). Президент Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB) Муберра Ересін дає оцінку «до 80%». Причому основний потік припаде на Анталію та Егейське узбережжя Туреччини, тобто місця, де люблять відпочивати і іноземні туристи. “Хвиля” туристів спаде при цьому не раніше 6 липня. Подробиці читайте у посиланні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристи в Анталії встановили одразу 2 рекорди за один день

Туреччина
Перші туристичні рекорди літнього сезону 2023 року почали фіксувати...

У Туреччині для туристів відкриють 2 гастрономічні атракціони від яких серце йде у п’яти

Туреччина
Два гастрономічні атракціони для екстремалів планують відкрити в Туреччині....

Анталія пішла під воду: туристів попередили про небезпеку

Туреччина
Внаслідок злив, що обрушилися на головну курортну провінцію Анталія...

У Туреччині обурилися захмарними цінами в аеропорту

Туреччина
Аеропорт Стамбула вирішив підзаробити на туристах, причому найбезсоромнішим чином....

Туреччина увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю пляжів із Блакитним прапором

Туреччина
Туреччина увійшла до ТОП-3 країн світу за кількістю пляжів,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму