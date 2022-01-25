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Туреччина

Аеропорт Стамбула відновив польоти

Гліб Парфененко
Аеропорт Стамбула відновив польоти

Аеропорт Стамбула відновив польоти, які були тимчасово припинені через сильний снігопад, йдеться в повідомленні аеропорту в Twitter.

«Наші рейси, які були припинені з міркувань безпеки, почалися з Каракаса (Венесуела) і продовжаться до Х’юстона (США). Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирам за їхнє терпіння та розуміння», — йдеться у повідомленні в соціальній мережі.

Раніше авіакомпанія Turkish Airlines, яка розмістила в готелях понад 5000 пасажирів, оголосила про зупинення своїх рейсів до півночі.

Також читайте: Аеропорт Стамбула закритий для польотів як мінімум до півночі

За прогнозами метеорологів, негода та снігопад у Стамбулі можуть тривати кілька днів. Мешканцям рекомендують залишатися вдома та по можливості не виходити на вулицю.

Нагадаємо, раніше DIP повідомляв, що українські туристи, що застрягли в Туреччині, поскаржилися на відсутність їжі.

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