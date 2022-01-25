Аеропорт Стамбула відновив польоти, які були тимчасово припинені через сильний снігопад, йдеться в повідомленні аеропорту в Twitter.

«Наші рейси, які були припинені з міркувань безпеки, почалися з Каракаса (Венесуела) і продовжаться до Х’юстона (США). Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирам за їхнє терпіння та розуміння», — йдеться у повідомленні в соціальній мережі.

Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding. pic.twitter.com/d8z4kYt0zT — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 25, 2022

Раніше авіакомпанія Turkish Airlines, яка розмістила в готелях понад 5000 пасажирів, оголосила про зупинення своїх рейсів до півночі.

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За прогнозами метеорологів, негода та снігопад у Стамбулі можуть тривати кілька днів. Мешканцям рекомендують залишатися вдома та по можливості не виходити на вулицю.

Нагадаємо, раніше DIP повідомляв, що українські туристи, що застрягли в Туреччині, поскаржилися на відсутність їжі.