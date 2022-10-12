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ТуреччинаТуризм

5-річна дитина потонула в басейні на турецькому курорті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
5-річна дитина потонула в басейні на турецькому курорті

5-річна дівчинка з Болгарії втопилася у басейні готелю на турецькому курорті Аланья, повідомляє газета Sabah. Дитина знаходилася на відпочинку з батьками.

5-річна дівчинка з Болгарії потонула в басейні готелю на турецькому курорті Аланія, повідомляє газета Sabah. Дитина була на відпочинку з батьками.

Сім’я відпочивала в готелі в районі Інджекум Аланії. 5-річна Теодора С. зайшла в басейн погратися. Поплававши деякий час, вона почала пурхати і тонути. Побачивши, що для дитини є небезпека, відпочивальники, які її оточували, витягли дитину з басейну. На місце події було направлено швидку допомогу та жандармерію.

Бригади медиків, які прибули на місце події, надали першу допомогу, після чого відправили Теодору до приватної лікарні. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося. Жандармерія почала розслідування інциденту, повідомляє OFFNews.

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