4 правила, яким важливо дотримуватися самотній туристці в Туреччини

Якщо у ваших планах є відвідування цієї спекотної країни, але їдете ви на самоті, радимо ознайомитися з нашим матеріалом, щоб не потрапити в неприємну ситуацію.

Жодного легкого флірту

Звичайно, на відпочинку хочеться дозволити собі трохи більше, але не з гарячими турецькими чоловіками. Загравання з незнайомим чоловіком, особливо якщо ви опинилися одне в міському барі ввечері, можуть призвести до сумних наслідків, адже з того моменту, як ви дали зрозуміти чоловікові, що ви зацікавлені у спілкуванні, ви вже не контролюєте ситуацію. При цьому навіть у барі готелю необхідно бути обережними і ввічливо відмовляти в знайомстві, тим більше якщо чоловіків кілька. Флірт у Туреччині не такий нешкідливий, як вам може здатися.

Ретельно обирайте готель

Немає нічого дивного в тому, що на поїздці в такий гарячий сезон хочеться заощадити. Але ви готові пожертвувати не лише комфортом, а й безпекою? Думаємо, ні. Дешеві готелі можуть виявитися неймовірно небезпечним місцем, особливо якщо такий готель знаходиться занадто далеко від туристичного центру. Подумайте про те, як ви повертатиметеся пізно ввечері. Важко уявити більш невідповідний варіант проживання для самотньої туристки, ніж супербюджетний готель на околиці міста.

Звертайтесь до місцевих своєї статі

Звичайно, всяке може статися. Ви можете відправитися на екскурсію, в магазин або просто захопитися приголомшливим виглядом, втративши дорогу назад. Що робити? Доведеться питати дорогу у перехожих. Тут важливо розуміти, до кого ви збираєтесь звертатися. У понятті багатьох місцевих жителів звернення самотньої дівчини до незнайомого чоловіка розцінюється як загравання. Чи не ризикуйте. Зверніться до жінки або сім’ї.

Тримайте своїх близьких у курсі

Навіть якщо ви їдете одна, обов’язково тримайте контакт із кимось із сім’ї чи друзів. Чи плануєте довгу екскурсію з індивідуальним гідом? Розкажіть про це рідним. Познайомились із земляками та плануєте веселий вечір у барі? Також розкажіть про цю подругу у повідомленні. У будь-якому випадку не будьте нерозважливими в бажанні відпочити на рік уперед.