Жінка померла від удару в груди пляжною парасолькою яку знесло поривом вітру на пляжі США

Жінка померла від удару в груди пляжною парасолькою, яку знесло сильним поривом вітру. Інцидент стався на пляжі в Гарден-Сіті, штат Південна Кароліна, США.

Очевидці трагедії негайно прийшли на допомогу 63-річній Теммі Перальта та викликали бригаду швидкої допомоги, якій вдалося стабілізувати її стан, але, на жаль, через кілька годин жінка померла у лікарні.

Однак цей випадок непоодинокий. За даними Комісії із захисту прав споживачів США, близько 3 000 осіб на рік зазнають травм від парасольок на пляжах США.

Після останньої смерті жінки кілька сенаторів від штату Вірджинія попросили комісію переглянути умови, за яких у країні використовуються пляжні парасольки, зазначає 20minutos.