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З сьогоднішнього дня хорвати їздять в США без віз

Гліб Парфененко
З сьогоднішнього дня хорвати їздять в США без віз

З сьогоднішнього дня громадяни Хорватії можуть подорожувати в США без візи, повідомляє БНР з посиланням на посольство США в Загребі.

Рішення електронної системи авторизації подорожей (ESTA) поширюється на громадян Хорватії, які їдуть в США з туристичними або діловими цілями не більше ніж на 90 днів, уточнює газета Jutarnji List.

Членство Хорватії в так званій безвізової програми (VWP) є важливим кроком у подальшому зміцненні економічного співробітництва та співпраці в галузі безпеки між двома країнами, заявили в посольстві США.

Щоб країна могла увійти в програму VWP, вона повинна відповідати критеріям в області боротьби з тероризмом, правоохоронної діяльності, імміграції, безпеки документів і управління кордонами, йдеться в заяві.

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