З сьогоднішнього дня хорвати їздять в США без віз

З сьогоднішнього дня громадяни Хорватії можуть подорожувати в США без візи, повідомляє БНР з посиланням на посольство США в Загребі.

Рішення електронної системи авторизації подорожей (ESTA) поширюється на громадян Хорватії, які їдуть в США з туристичними або діловими цілями не більше ніж на 90 днів, уточнює газета Jutarnji List.

Čestitke Hrvatskoj 🇭🇷 on officially joining the #VisaWaiverProgram! Croatians traveling to the #USA 🇺🇸 for business or tourism can now apply for ESTA approval at https://t.co/UmnueGuKRb

FAQ: https://t.co/qIsVYyPoAP pic.twitter.com/S4G8108KqR

— U.S. Embassy Zagreb (@USEmbZagreb) October 23, 2021