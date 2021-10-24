З сьогоднішнього дня хорвати їздять в США без віз

З сьогоднішнього дня громадяни Хорватії можуть подорожувати в США без візи, повідомляє БНР з посиланням на посольство США в Загребі.

Рішення електронної системи авторизації подорожей (ESTA) поширюється на громадян Хорватії, які їдуть в США з туристичними або діловими цілями не більше ніж на 90 днів, уточнює газета Jutarnji List.

Čestitke Hrvatskoj 🇭🇷 on officially joining the #VisaWaiverProgram! Croatians traveling to the #USA 🇺🇸 for business or tourism can now apply for ESTA approval at https://t.co/UmnueGuKRb FAQ: https://t.co/qIsVYyPoAP pic.twitter.com/S4G8108KqR — U.S. Embassy Zagreb (@USEmbZagreb) October 23, 2021

Членство Хорватії в так званій безвізової програми (VWP) є важливим кроком у подальшому зміцненні економічного співробітництва та співпраці в галузі безпеки між двома країнами, заявили в посольстві США.

Щоб країна могла увійти в програму VWP, вона повинна відповідати критеріям в області боротьби з тероризмом, правоохоронної діяльності, імміграції, безпеки документів і управління кордонами, йдеться в заяві.