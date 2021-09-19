Яка вакцина від COVID-19 найбільш ефективна? Вчені США знають відповідь

Недавні дослідження показали, що з трьох схвалених в США вакцин проти коронавіруса Moderna є найбільш ефективною. Однак експерти вказують на деякі обмеження свого аналізу.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) опублікували свої результати, засновані на національному дослідженні більше 3600 дорослих, госпіталізованих з приводу Covid-19 в період з березня по серпень. Результати аналізу показали, що ефективність Moderna склала 93%, а вакцини Pfizer – 88% захисту від госпіталізації, а Johnson & Johnson 71 відсоток.

У дослідження були включені дорослі без імунних порушень.

«Значний захист від госпіталізації»

Вони були оголошені групою експертів в щотижневому звіті CDC. Фахівці дійшли висновку, що, хоча дані свідчать про деякі відмінності в рівні ефективності вакцин, всі вакцини, схвалені в Америці, забезпечують значну захист від госпіталізації з приводу COVID-19.

«Дослідники виявили, що найбільша різниця між вакциною, створеної Moderna, і вакциною від Pfizer / BioNtech, пов’язана зі зниженням імунітету приблизно через чотири місяці після другої дози вакцини Pfizer», – повідомляє CNN.

Він додає, цитуючи команду дослідників, диспропорція також може бути пов’язана з більш високим вмістом мРНК у вакцині Moderna, відмінностями в часі між дозами (3 тижні для Pfizer-BioNTech і 4 тижні для Moderna) або можливими відмінностями між групами вакцини.

Інші «дози і формули»

«Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech становила 91 відсоток через 14-120 днів після прийому другої дози, але значно впала (до 77 відсотків) через більш ніж 120 днів», – сказали в команді.

CNN пояснює, що вакцини від Pfizer і Moderna використовують генетичний матеріал, званий інформаційної РНК, для забезпечення імунітету. Однак вони використовують різні дозування і трохи різні формули. Вакцина Янссена, що належить Johnson & Johnson, використовує інактивований вірус застуди, званий аденовірусом, для передачі генетичних інструкцій в організм.

Дослідники також визнають, що їх аналіз мав деякі обмеження.

«Він не включав дітей, дорослих з ослабленим імунітетом або ефективність вакцини COVID-19 у випадках, коли не було госпіталізації», – заявила команда. Крім того, за волонтерами спостерігали за все 29 тижнів.