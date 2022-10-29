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СШАТуризм

Відома авіакомпанія Virgin Atlantic вигадала незвичайний спосіб боротися з крадіжками пасажирів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Відома авіакомпанія вигадала незвичайний спосіб боротися з крадіжками пасажирів

Незвичайний спосіб боротися з крадіжкою пасажирів — чи хоча б спробувати це зробити — уявила відома американська авіакомпанія Virgin Atlantic. Зазначимо, що йдеться про дрібну крадіжку предметів літака «на сувеніри», причому з бізнес-класу.

Справа в тому, що об’єктами крадіжки цього авіаперевізника стали столові прилади. Ще точніше — сільнички та перечниці. Їхня авіакомпанія виконує у вигляді оригінальних забавних «мультяшних» літаків з маленькими ніжками, які бувають сріблястого, золотого та чорного кольору. На жаль, після рейсу ці «зворушливі дрібниці» часто пропадають з літака, оскільки легковажні мандрівники потай несуть їх додому як сувеніри. Дуже вже вони прикольні…

Відома авіакомпанія Virgin Atlantic вигадала незвичайний спосіб боротися з крадіжками пасажирів

«Впіймані на місці злочину? Якщо ви пішли з одного з наших рейсів із «новою» сільничкою та перечницею, погляньте їм під ноги, і на вас чекає сюрприз», – сповістила авіакомпанія в соцмережах. Турист, який запозичив «сувенір», тепер може прочитати там напис «вкрадено у Virgin Atlantic».

Очевидно, в авіакомпанії припустили, що пасажири бізнес-класу не захочуть бути запідозреними в тому, що тирають сільнички по кишенях. Але, судячи з коментарів, план не дуже вдався. «З нетерпінням чекаю на можливість «позичити» ще менше, ніж через п’ять тижнів!» – Коментує один користувач. Інший додає з не меншим гумором: «Можливо вони випадково впали в мою сумку під час прибирання після вечері… вісім разів!»

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