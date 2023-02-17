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Відео з падінням літака в США з’явилося у мережі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Відео з падінням літака в США з'явилося у мережі

Двоє людей постраждали під час аварії одномоторного літака в аеропорту Декальб-Пічтрі (штат Джорджія, США), повідомляє 11alive.com.

За даними пожежної служби округу, дитина та дорослий отримали травми внаслідок падіння одномоторного літака під час вильоту з аеропорту.

Повідомляється, що обидва вони перебували в літаку, але не зазнали серйозних пошкоджень внаслідок аварії 16 лютого. Усіх пасажирів доставлено до лікарні для обстеження.

Одномоторний літак Piper PA-28 виконував навчальний політ. За даними Федеральної авіаційної адміністрації, інцидент стався після зльоту близько 14.40.

“Він повністю втратив потужність, розвернувся, щоб спробувати здійснити аварійну посадку, — коментує пілот і очевидець катастрофи Раян Салліван. – Він приземлився прямо на злітно-посадкову смугу. Це дуже важко зробити”.

Національна рада з безпеки на транспорті проведе розслідування та надасть оновлену інформацію, а у соціальних мережах з’явилися кадри падіння літака.

“Відео аварійної посадки літака невдовзі після зльоту в аеропорту Декальб-Пічтрі в Атланті. Двоє людей на борту отримали травми середнього ступеня тяжкості”, – розповідає автор поста у Twitter.

Аеропорт DeKalb-Peachtree – другий за популярністю аеропорт в Атланті після найбільш завантаженого у світі аеропорту Hartsfield-Jackson International.

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