«Вони спускалися в темряві під улюблену музику», – так вдова, яка втратила відразу і чоловіка і сина в батискафі Titan, розповіла, як екіпаж провів останні хвилини свого життя.

Крістін Давуд, дружина британо-пакистанського мільйонера Шахзади Давуда та мати Сулемана Давуда, розповіла про останні вимоги екіпажу та те, чим займалися підводні туристи.

«Мій чоловік був схвильований, як дитина, перспективою побачити уламки «Титаніка», – розповідає вона. Як заявляє видання Independent, пані Давуд розповіла, що екіпажу було наказано носити товсті шкарпетки та шапку через різке похолодання. Їм також сказали скласти список відтворення улюблених пісень, щоб програвати їх через Bluetooth під час спуску.

Також вона розповіла, що сім’я сподівалася поставити новий світовий рекорд і навіть подала заявку до Книги рекордів Гіннеса. Сулейман Давуд, підліток, який загинув на підводному човні “Титанік”, узяв із собою кубик Рубіка, бо хотів побити світовий рекорд. Він планував не просто вирішити головоломку на глибині 3700 метрів під поверхнею океану, а й зробити це найшвидше. «Батько навіть узяв камеру, щоб зафіксувати цей момент», – каже вона, запевняючи, що кубик Рубіка був улюбленою грою сина і збирав його всього за 12 секунд, «вражаючи глядачів».