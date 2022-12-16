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В США пасажира літака вигнали з рейсу через одне нецензурне слово

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Daily Mail: Чоловіка та його тестя вигнали з рейсу до Мічигана за те, що вони сказали

Американець разом із тестем збирався вилетіти з Мічігану до Флориди на рейсі авіакомпанії Allegiant Airlines, проте його було знято з літака через одне нецензурне слово. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Джейсона Бауера (Jayson Bauer), члени екіпажу вигнали його за те, що він промовив на борту слово “пеніс”. При цьому самі бортпровідники наголосили, що пасажир також когось ображав. «Я не мав на увазі нічого образливого. Я сказав про пеніс у розмові як частину чоловічого тіла. Але в аеропорту Флінт Бішоп нас буквально викинули із літака за це», – поділився він.

За інформацією Fox News, пасажирам не повідомили причини вилучення з літака, поки ті не залишили борт. В Allegiant Airlines зазначили, що Бауер поводився агресивно, що загрожувало безпеці інших пасажирів. Через те, що сталося, чоловіки не потрапили до Флориди і не змогли допомогти родичам з переїздом. Разом з Бауером та його тестем з рейсу зняли одного п’яного пасажира та чоловіка, якого знудило в літаку.

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