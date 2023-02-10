В Пуерто-Ріко туристи вирішили зняти місцевих на телефон та були ними зарізані

Троє туристів отримали серйозні ножові поранення на популярному острівному курорті Пуерто-Ріко минулого понеділка. Причиною нападу стала відеозйомка місцевих жителів на телефоні, повідомило видання CBS News.

Інцидент стався у відомому приморському районі Ла-Перла – історичній частині столиці Пуерто-Ріко, відомої як Старий Сан-Хуан. Околиці стали всесвітньо відомими у 2017 році після виходу кліпу на пісню Despacito, яку виконали пуерто-ріканські музиканти Луїс Фонсі та Дедді Янкі.

Як пояснили в поліції, конфлікт почався, коли один із туристів, житель Південної Кароліни (США) почав знімати пересувний візок із гамбургерами. Мандрівники з телефонами викликали гнів у місцевих, їм сказали негайно припинити знімати та залишити район. Мабуть, приїжджі не дослухалися. В результаті атаки двоє американських мандрівників все ще залишаються в лікарні, один із них отримав шість ножових поранень. При цьому нападаючі залишаються на волі, поліція їх не чіпає.

Нагадаємо, двома роками раніше в тому ж історичному районі було побито, підпалено і в результаті вбито туриста зі штату Делавера (США). Чоловіку заборонили фотографувати район та людей, які купували наркотики. Однак він не послухався. Його друга також було побито, але вижив.

Довідка: Ла-Перла вважається небезпечним трущобним районом та найбільшим місцем поширення героїну на острові, розташованому між Карибським морем та Атлантичним океаном. Злочинність знизилася після рейду федеральних агентів у 2011 році. Пуерто-Ріко – офіційно це вільно асоційована держава, а за фактом – заморська територія США. Жителі острова мають громадянство США, але деякі права американців їм недоступні, при цьому між собою спілкуються іспанською. Місце відоме серед туристів ультрасучасними готелями, розкішними карнавалами, а також білими пляжами, прозорою водою, гарними рифами та екзотичною фауною.