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В Орландо відкриють парк міньйонів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Орландо відкриють парк міньйонів

Наступного літа Universal Orlando Resort відкриє нову тематичну зону з міньйонами та захоплюючим атракціоном в американському місті Орландо (штат Флорида), передає ДІП з посиланням на travelandleisure.com.

Повідомляється, що Minion Land буде розташовано на території тематичного парку Флориди. Найцікавішим місцем притягнення туристів буде новий атракціон Villain-Con Minion Blast. Цей сімейний атракціон був розроблений у співпраці між відзначеною нагородами творчою командою Universal та відомими режисерами з Illumination, одного з провідних виробників анімаційних фільмів у індустрії розваг.

“Ця інтерактивна бластерна гра запропонує гостям випробувати свої лиходійські навички, змагаючись один з одним у спробі поповнити ряди найсумніших суперлиходіїв”, – поділилася Universal у прес-релізі.

У парку також буде доступно Minion Cafe поряд із “іншими сюрпризами, натхненими популярними персонажами з блокбастерів Illumination”.

Очікується, що в наступному місяці буде розкрита докладніша інформація про новий парк та акції Universal від Illumination Villain-Con Minion Blast та Minion Land.

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