Всі розділи
ГоловнаСШАВ епізоді "Сімпсонів" знайшли прогноз катастрофи з батискафом
СШАТуризм

В епізоді “Сімпсонів” знайшли прогноз катастрофи з батискафом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В епізоді

В одному з епізодів американського мультсеріалу “Сімпсони” глядачі виявили передбачення затоплення батискафу “Титан” біля корабля “Титанік”. Про це пише Daily Mirror.

Серію показали на екранах далекого 2006 року. За сюжетом батько Гомера Сімпсона взяв із собою сина в глибоководну експедицію за скарбами, що знаходяться біля уламків корабля, що лежить на дні.

Мандрівники вирушають у батискафі під воду, після чого знаходять дві скрині. Згодом Гомер застряє у субмарині. Він втрачає свідомість через кисень, що закінчується.

“Страшне передбачення Сімпсонів про зниклий батискаф”, – пишуть автори.

Зазначимо, що це далеко не вперше, коли в мультсеріалі “Сімпсони” шанувальники знаходять прогнози найрізноманітніших подій у світі: наприклад, стверджується, що ще 2000 року творці передбачили президентство Дональда Трампа та фінансовий крах Греції, 1993 року – світову пандемію, 2010-го – лауреатів Нобелівської премії 2016 року, а також багато іншого. Докладніше про те, які передбачення “Сімпсонів” вже здійснилися, читайте у матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, батискаф (вид підводного човна) із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. На борту знаходиться британський мільярдер Хеміш Хардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану, член правління благодійної організації Prince’s Trust мільярдер Шахзада Давуд та його син Сулейман. Експедиція прямувала до уламків легендарного “Титаніка”, що затонув.

Пізніше в OceanGate, якій належав зниклий батискаф, зробили заяву, зазначивши, що відтепер команда батискафу вважається втраченою. Справа в тому, що в зоні пошуку судна було знайдено уламки.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Дві частини зниклого батискафа “Титан” знайдено на місці виявлення уламків

США
Експерт із порятунку Девід Мірнс повідомив, що серед уламків...

Зріст мінус 110: авіакомпанія встановила для стюардес максимальну вагу

Китай
Китайська авіакомпанія Hainan Airlines встановила для стюардес максимальну вагу,...

Підводний човен з мільярдерами зник на шляху до “Титаніка”: що відомо

США
Підводний човен OceanGate Expeditions зник у Атлантичному океані добу...

Величезний птах протаранив лобове скло літака (Відео)

Туризм
Капітан Аріель Валенте зняв неймовірне відео прямо в кабіні...

У Єрусалимі верблюд підбіг до екскурсійної групи та покусав туристку

Ізраїль
Канадська туристка приїхала до Єрусалиму на екскурсію та потрапила...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму