В епізоді “Сімпсонів” знайшли прогноз катастрофи з батискафом

В одному з епізодів американського мультсеріалу “Сімпсони” глядачі виявили передбачення затоплення батискафу “Титан” біля корабля “Титанік”. Про це пише Daily Mirror.

Серію показали на екранах далекого 2006 року. За сюжетом батько Гомера Сімпсона взяв із собою сина в глибоководну експедицію за скарбами, що знаходяться біля уламків корабля, що лежить на дні.

Мандрівники вирушають у батискафі під воду, після чого знаходять дві скрині. Згодом Гомер застряє у субмарині. Він втрачає свідомість через кисень, що закінчується.

“Страшне передбачення Сімпсонів про зниклий батискаф”, – пишуть автори.

Зазначимо, що це далеко не вперше, коли в мультсеріалі “Сімпсони” шанувальники знаходять прогнози найрізноманітніших подій у світі: наприклад, стверджується, що ще 2000 року творці передбачили президентство Дональда Трампа та фінансовий крах Греції, 1993 року – світову пандемію, 2010-го – лауреатів Нобелівської премії 2016 року, а також багато іншого. Докладніше про те, які передбачення “Сімпсонів” вже здійснилися, читайте у матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, батискаф (вид підводного човна) із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. На борту знаходиться британський мільярдер Хеміш Хардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану, член правління благодійної організації Prince’s Trust мільярдер Шахзада Давуд та його син Сулейман. Експедиція прямувала до уламків легендарного “Титаніка”, що затонув.

Пізніше в OceanGate, якій належав зниклий батискаф, зробили заяву, зазначивши, що відтепер команда батискафу вважається втраченою. Справа в тому, що в зоні пошуку судна було знайдено уламки.