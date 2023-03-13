В аеропорту США на конвеєрній стрічці у сумці туристки виявили дивну тварину

Іноземна туристка помістила багаж на конвеєрну стрічку в аеропорту, а інтроскоп виявив там дивну – тварину. Знахідка приголомшила туристку та співробітників безпеки. Про інцидент повідомив The Sun.

Випадок стався у міжнародному аеропорту Норфолк у штаті Вірджинія (США). Співробітники служби безпеки аеропорту, просвічуючи багаж, виявили на своїх екранах активну тварину. У ній вони впізнали кішку, її контури легко вгадувалися. У ці секунди персонал міг тільки здогадуватися, навіщо мандрівниця піддала тварину такому випробуванню, адже американські авіакомпанії дозволяють брати із собою в салон кішок та інших домашніх вихованців, а отже, їх треба виймати з валізи до того, як валіза пройде через сканер безпеки.

Ситуацію, яка привернула увагу громадськості, пояснила представник Американської адміністрації безпеки на транспорті Ліза Фарбштейн. Вона опублікувала фотографії сумки в соцмережі та опублікувала пост наступного змісту: «Якраз тоді, коли ви подумали, що безпечно брати із собою в поїздку улюблену кішку… Сьогодні вранці мандрівниця залишила свою улюблену кішку у дорожній сумці на контрольно-пропускному пункті. Увага, власники свійських тварин: будь ласка, не надсилайте свого вихованця через рентгенівський апарат, тому що це «кітОстрофічна» помилка!»

У коментарях кілька людей поцікавилися станом вихованця, на що співробітниця відповіла: «Так, все гаразд. Мандрівниця та кішка пройшли перевірку належним чином, як тільки офіцери побачили рентгенівське зображення».

Фарбштейн пояснила, що пасажирка або не знала, що потрібно вийняти домашню тварину з ручної поклажі перед проходженням контрольно-пропускного пункту, або забула це зробити. Після інциденту Адміністрація транспортної безпеки ще раз нагадала, як туристи мають подорожувати зі своїми домашніми вихованцями: «Пасажир має вийняти домашню тварину з сумки для перенесення та пронести її через прохідний металошукач або провести вихованця через металошукач на повідку».

Втім, це не перший випадок, коли мандрівниця залишила у валізі свого чотирилапого друга, щоб пройти через сканери безпеки в американському аеропорту. Наприклад, минулого року стався схожий випадок: собака просвітили сканерами у регіональному аеропорту округу Дейн у Вісконсіні за аналогічних обставин. До речі, раніше співробітникам авіакомпаній доводилося бачити у салонах літаків кенгуру та поні.