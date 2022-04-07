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ЕкономікаСШАТуреччина

Уряд США дає “зелене світло” на продаж F-16 Туреччини

Євгеній Подольський

Міністерство закордонних справ звернулося з листом до Конгресу США зі схваленням продажу бойових літаків F-16 Туреччини.

17 березня цього року адміністрація США надіслала листа до Конгресу, в якому наголошувалося, що продаж бойових літаків F-16 Туреччини вважається доцільним.

“Збройні сили Туреччини є другою за силою армією НАТО. Туреччина довгі десятиліття діє спільно з партнерами НАТО. Однозначна позиція Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України має велике значення для збереження стабільності в регіоні. На Туреччину було накладено санкції після її придбання S-400 в Росії. Але вона сповна заплатила за ці санкції. У новій реальності продаж F-16 “вважається доцільним”, – йдеться у листі.

Уряд США вважає, що угода з продажу партії F-16 Туреччини слугує економічним та політичним інтересам США.

10 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган мав розмову з президентом США Джо Байденом, під час якого запропонував розглянути питання продажу 40 одиниць бойових літаків F-16 та модернізації наявних у Туреччині літаків цього типу.

Відповідно до процедури експорту, МЗС надсилає до Конгресу листа зі змістом угоди. Якщо Конгрес протягом 30 днів не заперечить експорту озброєння, адміністрація США приймає відповідне рішення про продаж.

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