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Ураган Іда досяг Луїзіани зі швидкістю вітру понад 240 км / год (фото)

Більш 100 тисяч домогосподарств залишилися без електрики.

Гліб Парфененко
Ураган Іда досяг Луїзіани зі швидкістю вітру понад 240 км / год

Ураган Іда, який вважається «надзвичайно небезпечним», обрушився на берега Луїзіани незадовго до полудня (17:00 за Гринвічем), повідомляє AFP.

Ураган Іда досяг Луїзіани зі швидкістю вітру понад 240 км / год (фото)

Він досяг узбережжя Луїзіани з вітром більше 240 кілометрів на годину. Ураган 4 категорії, що робить його надзвичайно небезпечним.

Ураган Іда досяг Луїзіани зі швидкістю вітру понад 240 км / год (фото)

Раніше влада закликала людей евакуюватися. Без електрики залишилися понад 100 тисяч домогосподарств. Очікується значна шкода будівлям та інфраструктурі, включаючи тривале відключення електроенергії.

Іда – найсильніший ураган в регіоні за останні 150 років. Катастрофа досягла суші в 16-ту річницю руйнувань, завданих ураганом Катріна.

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