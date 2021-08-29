Ураган Іда досяг Луїзіани зі швидкістю вітру понад 240 км / год (фото)

Ураган Іда, який вважається «надзвичайно небезпечним», обрушився на берега Луїзіани незадовго до полудня (17:00 за Гринвічем), повідомляє AFP.

Він досяг узбережжя Луїзіани з вітром більше 240 кілометрів на годину. Ураган 4 категорії, що робить його надзвичайно небезпечним.

Раніше влада закликала людей евакуюватися. Без електрики залишилися понад 100 тисяч домогосподарств. Очікується значна шкода будівлям та інфраструктурі, включаючи тривале відключення електроенергії.

Іда – найсильніший ураган в регіоні за останні 150 років. Катастрофа досягла суші в 16-ту річницю руйнувань, завданих ураганом Катріна.