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Ураган «Генрі» обрушився на США, очікуються повені, місцями почалася евакуація
США

Ураган «Генрі» обрушився на США, очікуються повені, місцями почалася евакуація

Метеорологи також попереджають про проливні дощі, які можуть викликати повені.

Гліб Парфененко

Північно-східне узбережжя США готується зустріти ураган “Генрі”. Він прямує в штат Нью-Йорк і регіон Нової Англії і, як очікується, він буде розвивати швидкість 120 кілометрів на годину.

Метеорологи також попереджають про проливні дощі, які можуть викликати повені. Люди масово покидають прибережні райони.

Влада закликала людей охороняти свої човни, заправляти автомобілі та запасатись консервами.

Жителі передмістя Нью-Йорка почали запасатися акумуляторами та бензином через прогнози, що це припинить постачання електроенергії.

А в штаті Коннектикут розпочалася обов’язкова евакуація жителів із сусідніх океанських поселень.

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