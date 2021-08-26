Україна зірвала плани по збірці американських вертольотів

Концерн «Укроборонпром» зірвав плани по збірці американських вертольотів UH-1 «Iroquois», повідомляє видання Defense Express.

Як зазначає видання, в лютому цього року генеральний директор концерну Юрій Гусєв пообіцяв налагодити «ліцензійну збірку» цих машин на потужностях Одеського авіаційного заводу і до 30-річчя незалежності України побудувати перший такий вертоліт. Однак в даний час збірка навіть не почалася.

При цьому в самому «Укроборонпрому» заявили, що на даний момент машинокомплекти для складання вертольотів в країну не поставлялися через тривалість ліцензійних процедур, в зв’язку з цим зсувається старт виробництва.

Крім того, як повідомляє Defense Express, пізніше з’ясувалося, що американська компанія Bell Textron не видавала Укроборонпрому дозвіл на виробництво цих вертольотів; Йшлося про співпрацю з маловідомою компанією з Флориди, що займається ремонтом вертольотів Bell.

UH-1 «Ірокез» – американський багатоцільовий вертоліт компанії Bell Helicopter Textron; це одна з найвідоміших і серійних машин в історії вертольотобудування. Випускався серійно з 1960 року, отримав широку популярність завдяки війні у В’єтнамі.