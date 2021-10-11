Україна отримала першу партію допомоги від США для забезпечення безпеки

Українська влада отримала першу партію додаткової допомоги від уряду США для забезпечення безпеки. Про це у неділю повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

«В Україну прибуло багато додаткової допомоги з боку уряду США. Окрім попередньо узгодженої суми у 250 мільйонів доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне обладнання, зброю, необхідні боєприпаси, точну зброю та обладнання для радіолокаційного спостереження ще на 60 мільйонів доларів. Вантаж надходить кількома партіями, одна з яких прибула вчора, 10-го жовтня, до міжнародного аеропорту “Бориспіль”, – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Міністерство оборони додало, що з 2014 року Україна отримала матеріально-технічну підтримку від США на загальну суму понад два мільярди доларів.

“Надання додаткової допомоги Збройним Силам України від уряду Сполучених Штатів є ще одним свідченням нерозривного стратегічного партнерства між нашими державами”, – додали в Міноборони.