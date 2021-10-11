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Україна отримала першу партію допомоги від США для забезпечення безпеки

Гліб Парфененко
Україна отримала першу партію допомоги від США для забезпечення безпеки

Українська влада отримала першу партію додаткової допомоги від уряду США для забезпечення безпеки. Про це у неділю повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

«В Україну прибуло багато додаткової допомоги з боку уряду США. Окрім попередньо узгодженої суми у 250 мільйонів доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне обладнання, зброю, необхідні боєприпаси, точну зброю та обладнання для радіолокаційного спостереження ще на 60 мільйонів доларів. Вантаж надходить кількома партіями, одна з яких прибула вчора, 10-го жовтня, до міжнародного аеропорту “Бориспіль”, – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Міністерство оборони додало, що з 2014 року Україна отримала матеріально-технічну підтримку від США на загальну суму понад два мільярди доларів.

“Надання додаткової допомоги Збройним Силам України від уряду Сполучених Штатів є ще одним свідченням нерозривного стратегічного партнерства між нашими державами”, – додали в Міноборони.

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