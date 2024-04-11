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У США жінка ледь не втратила зір через сонячне затемнення

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США жінка ледь не втратила зір через сонячне затемнення
Photo by Mathew Schwartz on Unsplash

Жителька США, яка не розкривала своє ім’я, майже втратила зір після спостереження сонячного затемнення без захисних окулярів.

У 2017 році вона серйозно пошкодила очі, уважно подивившись на Сонце протягом 15 секунд під час затемнення. Після цього у неї почалися проблеми із зором, які прогресували з кожним роком. Вона не могла розібрати слова, написані на екрані телефону, насилу читала паперові книги.

“Я справді спостерігала сонячне затемнення шість з половиною років тому. Я не надала значення тому, що в мене не було сонячних окулярів, вирішивши, що нічого страшного не станеться. Я примружилася і дивилася на Сонце правим оком секунд 15”, – розповіла постраждала.

Окулісти діагностували серйозне порушення у сітківці, що може призвести до незворотної втрати центрального зору.

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