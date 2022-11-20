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У США впав літак із 53 собаками на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США впав літак із 53 собаками на борту

Як повідомляє видання The Washington Post, у США в штаті Вісконсін зазнав аварії літак з 53 собаками на борту, яких везли з Нового Орлеана до притулку.

Літак звалився на поле для гольфу, пролетівши між деревами. На щастя, в результаті ніхто з членів екіпажу та тварин не загинув, але було поранено троє людей та кілька собак. Вибратися з літака їм допомогли співробітники гольф-клубу.

Повідомляється, що на поле для гольфу вилилося близько 300 галонів авіагасу. Що стало причиною того, що сталося, поки що уточнюється.

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