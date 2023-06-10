У США туристи посадили лося в машину і привезли його в поліцейську дільницю

Незвичайний інцидент стався в Єллоустоунському національному парку США, який здивував місцевих співробітників поліції. 4 червня деякі туристи посадили лося в свою машину і привезли до поліцейської дільниці. Що призвело до такого дивного вчинку?

За даними видання New York Post, жалісливі мандрівники натрапили на лосеня, що блукало біля однієї з доріг парку. Повні співчуття та бажання допомогти, вони вирішили перенести тварину у безпечне місце. Проте їхній вибір — взяти лося на руки, посадити в автомобіль і віддати представникам правопорядку — виявився дуже дивним. «На мій досвід, це один із найдивніших випадків, з якими я стикався, — зазначив один із співробітників поліції. — Ми розуміємо, що туристи хотіли допомогти тварині, але таке рішення є неправильним і небезпечним як для самих тварин, так і для людей». Після доставлення лося до поліцейської дільниці Західного Єллоустоуна, штат Монтана, інформацію про нього більше не надходила, т.к. тварина втекла до лісу.

Цей дивний епізод став ще одним прикладом порушення правил і невідповідної поведінки туристів з дикими тваринами. Співробітники парку неодноразово попереджають громадськість про важливість збереження безпечної відстані та шанобливого ставлення до дикої природи. Так, випадок з лосем стався лише через кілька днів після смерті дитинчати бізона з вини людини. Один з мандрівників без злого наміру погладив його і взяв на руки, в результаті теля відкинуло стадо бізонів. Результатів не дали й спроби співробітників парку втрутитися у ситуацію. Вигнана з родини тварина намагалася зблизитися з людьми, деякі очевидці говорили, що бачили її туристів, що прямували за машинами. Через деякий час бізон помер.

Після цих інцидентів співробітники Єллоустоуна сподіваються, що подібні трагічні випадки не повторяться і відвідувачі парку виявлять більше відповідальності та поваги до навколишнього середовища та дикої природи. Єллоустоунський національний парк — один із найбільш відвідуваних національних парків США із щорічною кількістю туристів понад 3 мільйони, нагадав гостям про федеральні правила, згідно з якими людям потрібно триматися на відстані не менше 23 метрів від лосів, бізонів та оленів, а також не менше 92 метрів від ведмедів та вовків. Ці заходи вживаються для забезпечення безпеки та збереження природного багатства цього унікального національного парку та безпеки відвідувачів, які приїжджають туди.