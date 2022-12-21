У США тепер офіційно узаконили пляжі топлес

Закон про ґендерну рівність на острові Нантакет було затверджено генеральним прокурором штату. Тепер абсолютно офіційно кожен може ходити топлес на місцевих пляжах.

На щорічних міських зборах у травні цього року мешканці Нантакету проголосували за поправку до статті 71 «Про гендерну рівність на пляжах» Статуту. Було ухвалено рішення: «для сприяння рівності всіх людей будь-якій людині має бути дозволено ходити топлес на будь-якому громадському чи приватному пляжі в межах міста Нантакет».

Проте офіс генерального прокурора Массачусетсу Маури Хілі офіційно визнав поправку лише минулого тижня.

«Ми наголошуємо, що наше схвалення жодним чином не має на увазі будь-якого лобіювання політичних поглядів і течій, яке могло призвести до прийняття підзаконного акту», — пояснила генеральна прокуратура у листі, адресованому мерії Нантакета. Обмежений функціонал перевірки генерального прокурора вимагає, щоб рішення ухвалювалося, ґрунтуючись виключно на відповідності поправок законодавству штату, а не на будь-яких політичних поглядах».

Генпрокурор також встановив, що статут Нантакета не суперечить двом законам штату Массачусетс, які за певних обставин можуть допускати оголення грудей.

Минулого тижня чиновник штату Массачусетс Ділан Фернандес, який представляє Нантакет у законодавчому органі штату, написав у соцмережах про підтримку нової поправки.

«Пляжі Нантакета були офіційно визнані територіями, де як чоловікам, так і жінкам дозволено перебувати топлес. Це перемога ґендерної рівності».

Поправка до Статуту про ґендерну рівність на пляжах є першою у своєму роді в штаті Массачусетс. В даний час неясно, яку картину можна буде спостерігати на численних громадських та приватних пляжах острова після літнього купального сезону.