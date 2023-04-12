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У США стюардеса висміяла свою компанію перед пасажирами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США стюардеса висміяла свою компанію перед пасажирами

Бортпровідниця в США влаштувала шоу для пасажирів перед вильотом: дівчина висловилася про свою авіакомпанію, яка б могла отримувати дохід з кожної додаткової послуги.

З мережі поширилося відео зі стюардесою американської бюджетної авіакомпанії Spirit Airlines. Судячи з ролика, опублікованого в TikTok, жінку не влаштовує політика авіакомпанії, за якою пасажирам доводиться доплачувати за будь-який елемент комфорту.

Своїм невдоволенням бортпровідниця поділилася в іронічній формі з пасажирами рейсу з Далласа до Лос-Анджелесу.

“Ні, у нас немає розеток для ваших телефонів. Якби вони були, вам довелося б нам заплатити. Ні, у нас немає для ковдр. Якби вони були, вам би довелося нам заплатити.

Ні, сидіння не відкидаються. Якби вони це робили, знову ж таки, вам довелося б нам заплатити”, – оголосила з гучного зв’язку бортпровідниця, розсмішивши пасажирів.

Вони оцінили сміливість стюардеси та підтримали її. Реакція користувачів соціальних мереж виявилася не настільки однозначною, але деякі відзначили її чесність та незворушність.

“Їй негайно потрібне просування по службі”, – написав один користувач.

Інший коментатор назвав її поведінку “непрофесійною”, а деякі навіть пропонували її звільнити.

“Це “звільнення по-тихому”, – сказав інший коментатор.

Іншими словами, поведінку дівчини пояснюють обставиною: коли працівник не залишає компанію формально, але незадоволений умовами праці чи хоче звільнитися з інших причин.

Компанія Spirit Airlines поки не опублікувала офіційної заяви щодо поведінки їхнього співробітника.

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