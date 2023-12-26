У США шестирічний хлопчик полетів не до того міста з вини авіакомпанії

Шестирічний хлопчик, на ім’я Каспер опинився у чужому місті з вини авіакомпанії Spirit Airlines у США.

Як повідомляє Wink News, перший досвід польоту для малюка перетворився на справжній кошмар, коли він, виходячи з Філадельфії у Форт-Маєрс, опинився в Орландо. Хлопчик летів без батьків, які користувалися послугою супроводу дітей на борту літака.

Бабусі дитину довелося проїхати 250 кілометрів, щоб забрати її. Жінка зізналася, що це була одна з найстрашніших подій у її житті.

“Розкажіть мені, як мій онук опинився в Орландо. Як це сталося? Його витягли з літака? Стюардеса відпустила його одного? Він сам сів не на той літак?” – обурилася вона.

Уточнюється, що Spirit Airlines вибачилася за те, що трапилося, і пообіцяла компенсувати збитки родині Каспера. Також вона розпочала розслідування того, що сталося.

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