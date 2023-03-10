Всі розділи
ГоловнаМедицинаУ США, понад 300 людей підхопили невідомий вірус на круїзному лайнері
МедицинаСШАТуризм

У США, понад 300 людей підхопили невідомий вірус на круїзному лайнері

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США, понад 300 людей підхопили невідомий вірус на круїзному лайнері

Спалах захворювання невідомим вірусом зафіксували на борту круїзного лайнера Ruby Cruises у США.

Повідомляється, що 284 пасажири та 34 члени екіпажу круїзного судна Ruby Princess заразилися невідомою кишковою інфекцією. У більшості хворих блювота та діарея.

Хворих пасажирів ізолювали у каютах, повідомив представник круїзної компанії. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, всього на судні був 2881 пасажир, тобто вірус підхопив приблизно кожен десятий турист. Передбачається, що надзвичайна ситуація була викликана норовірусом – вкрай заразним вірусом, що викликає блювання та діарею.

Як заявляють експерти, “карантинний корабель” вже пришвартувався у Галвестоні, штат Техас та туристи чекають на допомогу медиків. Ті досі намагаються визначити, що викликало хворобу. Епідеміологи збирають у пасажирів зразки для аналізу.

Раніше стало відомо про те, що акула відкусила руку туристці у популярній пляжній країні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму