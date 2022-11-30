У США під час перельоту літній пасажир почав пестити себе на очах молодої дівчини, а потім і зовсім оголився

Інцидент стався ще у квітні цього року, коли 76-річний житель Флориди під час польоту з Нью-Йорка до Бостона, сидячи поряд з 21-річною супутницею, пестив себе рукою, а потім взагалі продемонстрував їй свої геніталії. А за кілька хвилин до посадки він торкнувся дівчини, тоді вона попросила його порозумітися, але пенсіонер відвернувся і подивився у вікно.

Коли літак приземлився, жертва домагань звернулася до бортпровідника і розповіла про подію. Вона показала записаний ролик, на якому видно, як чоловік похилого віку займався мастурбацією.

Через півроку американець визнав свою провину. Тепер він може втратити свободу на строк до 90 днів і заплатити штраф у 5 000 доларів. Засідання суду призначено на березень наступного року, пише Boston.