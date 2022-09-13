У США, пасажирку Першого класу засудили до чотирьох місяців ув’язнення

Пасажирку з Бронкса було засуджено суддею Арізони до чотирьох місяців тюремного ув’язнення після того, як вона визнала себе винною у втручанні у дії членів екіпажу рейсу American Airlines з Далласа Форт-Уерт до Лос-Анджелеса.

32-річна Келлі Пічардо зізналася, що влаштувала заворушення разом зі своєю звинуваченою Лізою Родрігес на рейсі American Airlines AA776. Пілоти були настільки вражені поведінкою жінок, що вирішили здійснити екстрену посадку у Феніксі, де обох подруг забрали правоохоронні органи.

Пічардо та Родрігес сиділи разом у салоні першого класу, коли попутник зробив їм зауваження за те, що вони нібито використовували расові вирази під час гучної розмови між собою.

Пічардо у відповідь плюнула і викрикнула расові образи на адресу чоловіка, а потім вибила в нього з рук мобільний телефон, коли він спробував записати те, що відбувається.

Стюардеси втрутилися в суперечку, але в результаті одна з них «потрапила під роздачу». American Airlines описала поведінку жінок як «тривожну та неприйнятну» і заявила, що вони обидві перебувають у внутрішньому «чорному списку заборонених до польотів». У всякому разі, поки що йде розслідування.

«Існує межа між хамською поведінкою в літаку та злочинною діяльністю, і обвинувачена явно перейшла її», — прокоментував вирок порушниці прокурор Гері Рестайно. «Пасажири першого класу не застраховані від судового переслідування: словесне та фізичне залякування з боку відповідача порушило подорож як пасажирів, так і екіпажу».

Пічардо також загрожує 36 місяців життя під наглядом після звільнення, і їй наказано виплатити 9 123 долари як компенсацію American Airlines.

Родрігес також визнала себе винною у втручанні у справи членів екіпажу, але їй вирок буде винесено лише 7 листопада 2022 року.