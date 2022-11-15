У США, пасажирка з дитиною довела стюардесу до госпіталізації

Стюардеса United Airlines потрапила до лікарні після сварки з розгніваною пасажиркою рейсу до Чикаго.

У відеоролику, опублікованому в Twitter, було показано, як жінка тримала маленьку дитину на руках та кричала на бортпровідницю.

Так, пасажирка раптом посеред польоту стала меду рядами крісел і почала вимагати, щоб екіпаж повідомив їй місцезнаходження літака.

Стюардеси намагалися заспокоїти пасажирку і посадити її на місце, але це її тільки розлютило і вона почала кричати сильніше.

Подальші подробиці конфлікту невідомі, проте з’ясувалося, що після прильоту до борту під’їхала поліція, а одну зі стюардес забрали до лікарні для обстеження.